¿A poco no fue una pregunta que te hiciste cuando ibas en la primaria? ¿Nunca dijiste: "a ver, si tantos problemas económicos hay, si todo el mundo se queja de que no hay dinero, de que no alcanza para nada, ¿por qué no imprimen más billetes y asunto solucionado?". Todos lo hemos hecho alguna vez, de eso estamos seguros y seguras. Sin embargo, ¿en verdad no se puede hacer?

La economía es mucho más compleja de lo que parece y, aunque parece que imprimir más billetes, más dinero, sería una solución viable no sólo para acabar con nuestros problemas económicos sino con toda la pobreza en el mundo, en realidad traería problemas más graves.

¿Por qué no se puede imprimir más dinero para solucionar los problemas económicos?

Esta opción, aunque parezca la más sensata, no es tampoco la más viable al estar relacionado todo con la oferta y la demanda. El dinero se usa para adquirir algo a cambio y si hay algo en abundancia, comienza a comprarse y a perder valor, de acuerdo a lo explicado por los especialistas financieros. Entre más dinero haya, entonces, menor valor tendrá.

Según estos mismos especialistas, todo se puede ejemplificar con la economía de Venezuela. En los últimos años, el exceso de dinero que ha circulado en ese país, ha provocado que el dinero tenga un valor muy bajo, con el que apenas se alcanza a cubrir el costo de su impresión. Además, hay falsificación, lavado de dinero, acciones delictivas que provoca que el dinero legítimo, se devalúe.

Imprimir más dinero ¿será la solución? Especial

Ahora, ya en términos mucho más complejos, cuando hay mucho dinero en circulación, la inflación nacional comienza a verse afectada. ¿Por qué? Porque al tener más dinero la gente, comienzan a comprar o consumir más cosas, provocando el aumento de los precios a cantidades exorbitantes, con las que poco a poco dejarán de comprar o consumir, perdiendo su valor.

