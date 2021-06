CCE reelige a Carlos Salazar Lomelín como presidente

Los 12 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reeligieron a Carlos Salazar Lomelín como su presidente por un año más, después de su periodo de dos años.

Durante la 37 Asamblea Anual Ordinaria que se llevó a cabo esta mañana, los presidentes de las asociaciones empresariales del CCE para oficializaron el nombramiento de Salazar Lomelín, quien ya lo había adelantado en mayo pasado.

Cabe recordar que el empresario manifestó hace cerca de un mes que no quería seguir al frente del CCE, porque "ya había tenido suficiente", según explicó.

Yo no quería, no quería. Dos años habían sido más que suficiente, me sentía enormemente desgastado. Soy empresario, tengo empresas, alguien las tiene que cuidar y las estoy cuidando a larga distancia y yo tenía que regresar a ver mis intereses personales.