El ahorro de energía y el apoyo a tu economía no están para nada peleadas, al contrario, la Comisión Federal de Electricidad hace lo posible para que vayan de la mano a través de un programa en el que te ayudan a cambiar tu refrigerador viejo por uno nuevo, con el objetivo de que ahorres energía y pagues mucho menos de luz.

Si en tus planes está el realizar este cambio, hay dos opciones que te da la CFE, cuyos requisitos en realidad no son tan difíciles de cumplir. Este programa impulsado por la Comisión no es nuevo, sin embargo, pocas personas saben que tienen esta opción no sólo con su refrigerador, sino también con otros electrodomésticos.

Requisitos para que la CFE te cambie tu refri viejo por uno nuevo

En el sitio de la Comisión Federal de Electricidad se indica que desde el 2011 se lanzó esta iniciativa para ayudar a los usuarios de la CFE a actualizar su equipo de refrigeración doméstica y que éste apoyo tiene dos opciones para que los ciudadanos y ciudadanas lo tomen:

Recepción por parte del usuario de un bono que debe ser usado en la adquisición de un refri nuevo y cubrir con él también los gastos de traslado del refri viejito al centro de acopio y el resto de egresos que involucre la sustitución.

​Apoyo de financiamiento, el cual es un crédito con una tasa de interés preferencial, que se debe utilizar para la adquisición de un refri de alta gama. El préstamo lo puedes pagar en un plazo máximo de 4 años, a través del recibo de luz.

En cuanto a los requisitos, tienes que cumplir con lo siguiente:

Ser usuario mayor de edad, activo del servicio de electricidad suministrado por la CFE y permanecer dentro de las tarifas de uso doméstico.

​Debes estar residenciado en el domicilio que se encuentra registrado en tu contrato de servicio.

​El refrigerador debe estar funcionando en ese mismo lugar.

​CURP.

​No tener adeudos con la CFE.

​El refri que vas a sustituir no debe tener menos de 10 años.

¿Cuáles son los modelos de refrigeradores que ofrece la CFE?

La CFE ofrece variedad de modelos de refrigeradores que cumplen con esos estándares de eficiencia energética y son ideales para ahorrar energía y reducir el consumo eléctrico. Por ejemplo:

