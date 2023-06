Sin riesgos económicos, candidatos a Presidencia

En el proceso electoral rumbo a la Presidencia de la República, ningún candidato pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, consideró el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

“En nuestro escenario base no hay un candidato que ponga en juego la estabilidad macro. Los aspirantes del partido oficial han mencionado que habrá continuidad”, expuso en conferencia de prensa con motivo de la presentación del Informe “Situación México” correspondiente al segundo trimestre del 2023.

A la fecha, por parte de Morena, existen cinco candidatos a contender por la Presidencia.

Se trata de Marcelo Ebrard Casaubón, quien recientemente renunció a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaum Pardo, todavía Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y quien dejará el cargo en los próximos días, al igual que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

También están Ricardo Monreal, quien formalizó su solicitud de licencia ante la Comisión Permanente del Senado de la República, para que se haga efectiva su renuncia a partir del 16 de junio, y Yeidckol Polevnsky, quien pidió licencia en Diputados.

“Es poco probable que tengamos un movimiento de algún candidato que tuviera alguna propuesta radical que pudiera sacudir todo”, afirmó Serrano.

Agregó que, en la actualidad, el país cuenta con fundamentos económicos sólidos, en donde destaca el avance del Producto Interno Bruto y la estabilidad en las finanzas públicas.

De hecho, Serrano aseguró que al finalizar el presente sexenio, se estima que el nivel de la deuda pública se mantendrá estable, lo que permitirá a México mantener el grado de inversión por parte de las calificadoras internacionales al no existir choques macroeconómicos.

“En otros sexenios se han visto problemas que afortunadamente ya no han pasado, pero antes había desanclajes fiscales importantes, bancos centrales que no eran independientes y que monetizaban esto; ahora no lo estamos viendo, por lo tanto, en nuestro escenario, no está un problema macroeconómico al final del sexenio”, aseguró.

Destacó que, en comparación con otras transiciones sexenales, sí hay un escenario de menor incertidumbre por el cambio de administración, por lo que se prevé que continuará una positiva evolución de la economía mexicana.

“Si hay mayor certidumbre a la inversión México podría estar creciendo mucho más, sería factible, y por eso, en la próxima administración, podríamos estar viendo tasas de crecimiento más altas”, estimó.

Balance

Por otra parte, el economista en jefe de BBVA México aseguró que, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la economía nacional habrá crecido sólo 0.6 por ciento.

Sin embargo, reconoció que se debe tomar en cuenta que la pandemia por Covid-19 influyó para hacer más lenta la actividad económica.

Si bien BBVA México revisó al alza la estimación de crecimiento económico para el 2023 de 1.4 por ciento a 2.4 por ciento, por el mayor dinamismo en el mercado interno, previó que para el 2024 esta actividad desacelerará y el Producto Interno Bruto avanzará 1.8 por ciento.