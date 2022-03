SHCP: Prematuro un programa ante conflicto Rusia-Ucrania; "no hay razones para alarmas"

México está atento al desarrollo del conflicto de Rusia contra Ucrania, pero aún es prematuro considerar un programa especial para enfrontar este escenario externo y no hay razones para “estar haciendo alarmas de ningún tipo”, sostuvo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

En su primera rueda de prensa en el cargo, en el marco de su participación en la 30ª Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, afirmó que la economía mexicana atraviesa por una desaceleración “temporal” y tiene capacidad para cumplir sus metas presupuestales.

Estamos bien, no podemos influir en los choques externos, pero sí debemos entenderlos en su contexto y no reaccionar. Por eso el mensaje que queremos darles es que estamos atentos, que lo estamos calibrando bien y que no vemos razones para estar haciendo alarmas de ningún tipo