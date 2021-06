STPS: se han legitimado 887 contratos colectivos en cumplimiento con el T-MEC

A la fecha se han legitimado 887 contratos colectivos por parte de las empresas conforme a la reforma laboral que establece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló Alejandro Encinas Nájera, titular de política laboral y relaciones institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante el panel “Mecanismos de respuesta rápida T-MEC”, como parte del Tercer Foro Laboral de Index, el funcionario detalló además que van 683 sindicatos registrados, dos mil 154 consultas realizadas y 244 mil trabajadores tomados en cuenta.

Aunque se estima que hay medio millón de contratos colectivos en México, aclaró que no se tiene la cifra exacta, pues hay muchos que “están muertos”, como aquellos de obras de construcción, que concluyó la obra y ya no lo retiraron o ya no dieron de baja el contrato y ahí sigue.

“Este proceso también va a servir para depurar y tener realmente un estimado certero de cuántos contratos tenemos. El llamado que hacemos es a comenzar a legitimar los contratos colectivos, porque con este acto disminuimos al máximo el riesgo de ser observados por un mecanismo del T-MEC”, afirmó.

Pese al avance, Alejandro Encinas Nájera llamó a "apretar el paso" e instó a las empresas a animarse a legitimar y no esperar hasta el 1 de mayo de 2023 para hacerlo de último momento.

Precisó que en los sindicatos con registro federal se lleva un avance de 94 por ciento, pero los de registro local apenas se tiene el registro de 32 por ciento.

"La legitimación de contratos colectivos es la llave al modelo laboral. Hay que implementar este proceso que no es más que consultar a través de la votación, libre y secreta, sin interferencias, si están de acuerdo con el contenido de su contrato colectivo de trabajo".

Por su parte, Ricardo Aranda Girard, Director General de Disciplinas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía (SE), comentó que ante una revisión de solicitud laboral por parte de una contraparte del T-MEC, "hay que tener un enfoque proactivo, preventivo, diálogo constante y enfocarse en aclarar y en su caso atender el objeto de la misma".

CON T-MEC, MÁS QUEJAS HACIA EMPRESAS MEXICANAS

En el mismo foro de Index, Naomi C. Fellows, consejera laboral de la Embajada de Estados Unidos en México, dijo que tres cuartas partes de las quejas que se interponen bajo el T-MEC son hacia empresas mexicanas.

Aclaró que las demandas que se reciben por medio del hotline son de diversas partes del mundo y se quejan principalmente de trabajadores mexicanos. Además, negó alguna intromisión por parte de Estados Unidos con el T-MEC para hacer cumplir la reforma laboral.

En este sentido, pidió a las empresas transparentar sus procesos y tener a la mano documentos que avalen la participación de sus trabajadores en temas sindicales, "porque algunos siguen con sus mañas, con sindicatos blancos que no benefician a los trabajadores".