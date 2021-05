Con reforma laboral del T-MEC, "no tiene caso que nos resistamos": Sindicatos

Con la entrada de la reforma laboral y los estatutos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya no tiene caso a que nos resistamos y, sobre todo, ya no hay tiempo, afirmó Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Durante el Tercer Foro Nacional Laboral index 2021, mencionó que actualmente se tiene la oportunidad histórica de ser parte del nacimiento de la región comercial más importante del mundo para las próximas décadas con el T-MEC.

Dijo que los compromisos están estipulados en la Ley laboral y están comprometidos a cumplir la normativa, dejando de lado las diferencias que pudieran existir.

“México entró en una nueva era en garantías laborales y que no les quede la menor duda que para tener un éxito todos debemos sumarnos a esta nueva etapa. Ya no tiene caso a que nos resistamos y, sobre todo, ya hoy no hay tiempo”, sostuvo.

Haces Barba precisó que los aumentos al salario mínimo, la reforma laboral, la reforma de pensiones y la prohibición del outsourcing son reformas que fueron aprobadas prácticamente por unanimidad, por lo que se ha demostrado que sólo hacía falta unidad.

“Sin embargo, de nada sirve haber adoptado estas grandes reformas si no las respetamos todos y todas, si seguimos con las viejas prácticas del pasado no llegaremos a ningún buen fin”, abundó.

Por su parte, Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), instó a terminar con los contratos de protección para que sean los trabajadores los que decidan qué comité ejecutivo quieren, así como su contrato colectivo de trabajo.

“La vida sindical cambió, lo que tuvimos en mucho tiempo de cómo se ejercía el sindicalismo, cambió totalmente. Hoy los trabajadores tienen la fuerza, el poder, los dirigentes somos sus representantes hasta que ellos quieran, pero ellos son los que mandan”, afirmó.

Los 10 compromisos que firmaron los sindicatos e Index son:

Reconocer el trabajo como un derecho humano

Propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales

El respeto a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

Promover la justicia laboral en nuestros centros de trabajo

La erradicación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio





