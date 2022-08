Suspenden provisionalmente obras de 10 concesiones mineras; deben cumplir medidas de la STPS

La Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) anunció este viernes que suspendió provisionalmente las obras y trabajos en 10 concesiones mineras hasta que los patrones o representantes de cada una cumplan las medidas que dictó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) tras inspeccionarlas.

En un comunicado, la SE aclaró que los citados centros de trabajo no corresponden con “Las Conchitas”, mina en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados 10 mineros.

Asimismo, compartió que la STPS le notificó el pasado 9 de agosto sobre la existencia de un oficio del 9 de diciembre de 2021, en el cual se solicitó al director general de Minas de ese entonces proceder con esta detención temporal de obras y trabajos de los lotes mineros:

219392

198194

224555

216996

219420

240825-240826

219355

219316

243787

233958

Lo anterior, por incumplir con las medidas de seguridad.

No obstante, el entonces director general de Minas no procedió con este requerimiento, pues argumentó que los datos de la STPS sobre las 10 concesiones no coincidía con los datos registrales en su poder.

“Considerando ésta y otras posibles irregularidades, de las cuales se ha dado vista al Órgano Interno de Control en la Secretaria de Economía, con el propósito de que se investigue y, en su caso, finquen las responsabilidades correspondientes”, la SE expuso que se dio la salida del director general de Minas y al director de Revisión de Obligaciones en junio pasado.

