¡No solo termos! Starbucks se puso 'amoroso' y regala bebidas tamaño grande

Aún no llega el 14 de febrero y Starbucks ya se puso amoroso con sus clientes, pues durante toda esta semana no solo regalará termos, vasos y tazas, sino que también está dando gratis varias de sus bebidas. Pero ojo, porque para obtener una bebida gratis de Starbucks hay que cumplir con ciertos requisitos, los cuales a continuación te diremos.

Desde el pasado 22 de enero y hasta el próximo domingo 28, la cadena de cafeterías Starbucks estará regalando varias de sus bebidas en tamaño Venti o de 500 mililitros. Sin embargo, la promoción previa al 14 de febrero sólo aplica para los siguientes cafés ya sea caliente, frio o frapuchino:

Cinnamon Chocolate Truffle latte

Vainilla Latte

Vainilla Sugar Free Latte

Cajeta Latte

Las bebidas preparadas en la barra de Espresso

Latte

Latte Macchiato

Cappuccino

Espresso americano

Caramel Macchiato

Flat White

Cold Brew.

Esta promoción "no aplica en bebidas de temporada que no están mencionadas en la lista, refreshers y shakens, chocolates, y frappuccinos no listados, teavana, ni café del día".

¿Cómo obtener una bebida gratis de Starbucks?

En su sitio oficial, Starbucks explicó que para obtener una de las bebidas mencionadas gratis, primero se debía comprar otra en tamaño grande o venti y así obtendrás una de cortesía como parte de su promoción 2x1.

"Te ofrece la promoción: en la compra de una bebida Grande (400 mililítros) o Venti (500 mililítros) participante*, obtén una segunda bebida participante de cortesía", señaló en su sitio Starbucks Rewards.

Pero hay que aclarar también que está promoción de bebidas 2x1 sólo está disponible para los usuarios que cuentan con una cuenta en la aplicación de Starbucks México, la cual puedes descargar en Google Play o App Store.

Recuerda que también del 22 al 28 de enero Starbucks estará regalando tazas, vasos y termos, por lo que, aquí te dejamos la nota de cómo obtener un termo gratis de Starbucks.

