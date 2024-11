Rozones *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El rosario de la carta falsa

Y es Rosario Piedra, quien aspira a ser reelecta para un segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya postulación debió cargar con un nuevo revés. Esto luego de que se revelara que la carta de apoyo supuestamente firmada por el obispo Raúl Vera, resultó ser más falsa que un billete de 30 pesos. Fue la noche del pasado miércoles que la propia ombudsperson admitió haber presentado el documento —en el que se ensalzaba su trabajo y se le calificaba como “constructora de esperanza”— aunque sostuvo que lo hizo sin mala fe y sin malicia. Lo planteó sin embargo, como reacción al reclamo del prelado que previamente denunció que “las palabras que ahí se expresan, además de estar mal escritas, ni son mías, ni obedecen mi pensamiento, ni reflejan mi ideología”. Y no sólo eso, sino que pidió a las autoridades correspondientes atender el hecho de que se hubiera utilizado y difundido su firma, lo que calificó como delito. En el Senado ayer tomaron nota y además de pedir que se descalifique a Piedra, se abra una investigación penal. Uf.

También Marko da maromas

Qué balconeada, nos cuentan, la que le están poniendo en las benditas redes al aún presidente nacional del PAN, Marko Cortés, por sus cambios de opinión en torno a Donald Trump. Y es que resulta que en un video del 2016, se le escucha señalar: “Hay que decirlo con toda claridad, Donald Trump no es bienvenido en México, mientras no pida disculpas públicas. A los mexicanos nos llamó asesinos, nos llamó violadores. Los mexicanos merecen respeto… Y bueno, pues está claro que Trump no se disculpó. El que sí varió su forma de pensar fue el líder albiazul, que en un segundo video, grabado hace unos días, declara: “Aprovechemos la buena voluntad que parece tener el presidente electo Donald Trump, de entrarle al toro por los cuernos con el crimen organizado en México en un acuerdo coordinado, basado en nuestros acuerdos internacionales y con el respeto a los derechos humanos”. Esto en defensa de que EU intervenga en México en temas de seguridad. Así el abrazo a Trump.

Respuesta a los bomberos

Y fue la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la que ayer encabezó la entrega de 11 unidades de emergencia al Heroico Cuerpo de Bomberos y se comprometió a dotar a los tragahumo con 100 vehículos más, además de abrir cuatro subestaciones que estarán ubicadas en lugares estratégicos de la capital para que atiendan emergencias que ocurran en la periferia. En estas páginas recién se dio cuenta de las carencias con las que operaba ese cuerpo de emergencias, y no ha pasado mucho para que una respuesta positiva se materializara ayer. Brugada, nos cuentan, ha señalado que los bomberos atienden alrededor de 100 emergencias a diario, y planteó por ello que su meta es que, al terminar su gestión, cuenten con 400 unidades. Por lo pronto, con las entregadas ayer el total es de 293. “Agradezco a todos y todas, a los mil 862 héroes y heroínas que a diario arriesgan su vida para mantener a la población a salvo”, ha señalado en el acto realizado en el Zócalo.

El góber y su mundo paralelo

Hay quienes creen que las autoridades de Sinaloa deben revisar con la cabeza fría su decisión de mantener la realización de la Feria Ganadera a toda costa, a pesar del recrudecimiento de la ola de violencia. Los eventos masivos deben ser promovidos, pues dejan una importante derrama económica. Sin embargo, distintas voces no han dejado de hacer notar que en estos momentos la entidad vive una situación especial, por la pugna entre dos facciones del crimen organizado. Y en la feria, como todos saben, se presentan grupos que muchas veces exacerban los ánimos. Además, el ataque de ayer a la sede de la Feria pudiera ser, se ha dicho, una advertencia de los criminales. El gobernador Rubén Rocha, palabras más, palabras menos, dijo que el evento va porque va. Alguien debería llamarlo a que piense bien las cosas, pues al querer ofrecer una imagen de normalidad en donde no la hay, puede poner en riesgo la integridad de muchas personas. Pendientes.

Y ahora, golpe en Sonora

Y en uno de esos hechos que en ocasiones pasan poco advertidos pero que no por eso dejan de ser relevantes, elementos del Ejército detuvieron ayer a Ramón Enrique “N”, El Kiki, considerado uno de los principales generadores de violencia en Sonora. Se trata de un integrante del grupo delictivo Los Pelones, ligado a una de las facciones del Cártel de Sinaloa que ahora están en pugna. El Kiki está relacionado con varios delitos, entre ellos homicidio, tráfico de drogas, extorsión y secuestro. Ayer fue capturado gracias a un operativo realizado por el Ejército, en coordinación con otras instancias federales, entre ellas el Centro Nacional de Inteligencia, en donde, nos dicen, ya se ve la mano del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La neutralización de este peligroso capo representa un golpe más de las fuerzas federales, en un estado en donde las autoridades locales, encabezadas por el gobernador, Alfonso Durazo, sólo se quedaron mirando.

Cynthia y la felicidad

Apenas nueve días después de su renuncia al PRI el 29 de octubre pasado, tras haberse ausentado de la votación de la reforma en materia de supremacía constitucional, la senadora ahora independiente Cynthia López Castro, que era incluso identificada como parte del círculo próximo al dirigente priista Alejandro Moreno, se reunió ayer con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La legisladora difundió una foto donde aparece muy sonriente al lado de la mandataria. El encuentro fue, aclaró López Castro, “en mi calidad de presidenta de Mujeres Parlamentarias a nivel mundial, para platicar de los preparativos del Primer Encuentro de Mujeres Parlamentarias que será en México en marzo de 2025”. Y justificó que en 135 años de la organización será la primera vez que se haga un foro de mujeres parlamentarias y en México. Llama la atención el encuentro, nos dicen, luego de que en días pasados se dijo que la senadora se pondría la camiseta guinda. Ahí el dato.