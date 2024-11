Bartlett, ¿París o Washington?

Circula la versión de que hay quien estaría proponiendo que el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, el polémico Manuel Bartlett, sea enviado a la embajada de México en Francia. Sin embargo, según esa misma versión, hay voces que se mueven en el entorno del Zócalo, que se oponen a que así ocurra. A reserva de que se confirme o no la versión, no ha dejado de provocar inquietud el saber realmente a quién y por qué se le podría haber ocurrido la idea de mandar al también exgobernador de Puebla a París. Y jalando esa misma hebra cuestionan por qué mejor no lo mandan a otra plaza de las grandes, donde con sus buenos oficios podría generar canales de comunicación que mejoren la relación bilateral. Señalan que por qué no a Estados Unidos. Y agregan que se lo quieren imaginar caminando plácidamente en Washington sobre la avenida Pensilvania. ¡Cómo son!

Jalisco, el maltrato y el efecto

Y fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien a dos semanas de terminar su mandato ha presentado un paquete de iniciativas, con banderas centrales en su administración. Una de ellas, la principal, tiene el propósito de iniciar el proceso para que Jalisco obtenga un trato fiscal justo y contempla iniciar una ruta para que la entidad salga del Pacto Fiscal. El mandatario estatal ha enfatizado la intención de dialogar con la Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque ha hecho notar que han pasado seis años —el gobierno de AMLO— sin ver ningún avance. Acompañado de diputados y senadores de MC, Alfaro advirtió que no piden migajas del presupuesto federal, sino un trato justo. Por cierto que el gobernador electo, Pablo Lemus, destacó la importancia de llevar a cabo lo más pronto posible esta discusión presupuestal, porque, ha señalado, y ahí está el meollo de todo, la Federación no consideró ningún proyecto estratégico para Jalisco en el Presupuesto de Egresos para 2025. Uf.

Rosa Icela, sin parar

A quien se le ve muy activa, siempre de un lado para otro, es a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Ayer se reunió con los integrantes del Consejo General del INE, para ver la forma en la que el Gobierno puede contribuir a aterrizar la elección de juzgadores programada para el próximo año, siempre con respeto a la autonomía del árbitro. Se trató del primer encuentro entre los consejeros y el Poder Ejecutivo. Y más tarde, junto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, recibió a representantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, quienes han amagado con endurecer sus protestas por los recientes asesinatos de dos hermanas de una activista y de un instructor de basquetbol de niños. Rosa Icela, nos dicen, utilizó su capacidad de concertación para atender a los integrantes de este grupo étnico y evitar así un conflicto mayor, que pudiera afectar a terceros, por las movilizaciones que sus dirigentes habían anunciado. El diálogo en el Palacio de Covián, nos comentan, desactivó una bomba. Ahí el dato.

Avanzan facultades para SSPC

Y lo que sigue avanzando sin mayor obstáculo en el Congreso es la iniciativa que otorga mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que tenga mejores posibilidades de desarrollar la política contra el crimen del nuevo Gobierno. Fue la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados la que ayer por unanimidad avaló la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se permitirá a la dependencia a cargo de Omar García Harfuch contar con la facultades de realizar investigación para la prevención del delito. Además, le confiere la conducción del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública. Legisladores de oposición incluso han celebrado, por ejemplo, que la reforma permita un avance de la autoridad civil o que se fomente la coordinación entre distintos niveles de gobierno.

De Ariadna, ni sus luces

Con la novedad de que no han cesado los bloqueos y manifestaciones en la Costa Chica y en otras regiones de Guerrero, por parte de pobladores que acusan a la Secretaría del Bienestar a nivel federal, a cargo de Ariadna Montiel, de haber realizado un mal censo de afectados, dejando a muchos de ellos sin apoyo tras el impacto del huracán John. En varios medios se ha dado cuenta de cómo habían pasado los días y los manifestantes no recibían respuesta. El caso es que ayer se cumplieron ya dos semanas en las que las cosas siguen igual. Las autoridades municipales no han logrado ser atendidas y de parte de la dependencia federal no ha habido tampoco pronunciamiento alguno. Lo peor de todo, nos hacen ver, es que en vez de aminorar, el problema amenaza con escalar, porque ahora son los empresarios los que están acusando afectaciones a sus negocios por los bloqueos, pues simplemente no se está dando, sobre todo en las zonas con vocación turística, un tránsito adecuado de insumos ni de visitantes. Así el caso.

En fosfocaballo de hacienda

Y donde empiezan a perfilar que no habrá competencia interna, al menos no real, de cara a la renovación de su dirigencia nacional es en el partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano. Muestra de ello, nos comentan, fue la cargada, perdón, cierre de filas, que ayer se dio en el registro de quien fuera su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez. Y es que las figuras más conocidas de ese partido, como Luis Donaldo Colosio, Alejandra Barrales, Ivonne Ortega, Patricia Mercado, Salomón Chertorivski Juan Cepeda y Amalia García, entre otros, estuvieron en la sede del partido naranja para dar cuenta de su respectivo apoyo a su postulación. Y otras también de relevancia hicieron expresiones públicas de respaldo en días pasados o mandaron representantes para el mismo fin. “No es tanto un cierre de filas en torno a una persona, sino que somos un equipo que ha venido consolidándose, que ha venido avanzando en pluralidad”, ha dicho Máynez, quien nos comentan, de no ocurrir nada que cambie el script estaría siendo ungido como líder nacional el próximo 5 de diciembre. Pendientes.