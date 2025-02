Las miradas sobre Octavio Romero

No hace falta buscar mucho para darse cuenta de que durante la discusión en el Congreso de la reforma al Infonavit tres palabras fueron recurrentes por parte de la oposición al momento de rechazarla tajantemente, nos comentan. Esas palabras son: Octavio Romero Oropeza. Y es que al hoy titular del Instituto se le reprocha su mala gestión al frente de Petróleos Mexicanos, empresa pública que, le recuerdan un día sí y otro también, dejó en ruinas. “Fíjense en la ironía de todo esto. El exdirector de Pemex que quebró y endeudó a esta paraestatal, este exdirector es nada más y nada menos que Octavio Romero. Y este señor tiene unas cualidades increíbles. ¿Y saben cuáles son estas cualidades? Su gran experiencia como ladrón, como saqueador. Este personaje es idóneo para acabar con el Infonavit. Por eso lo necesitaban por eso se lo llevaron”, acusó ayer en tribuna la senadora panista Gina Campuzano. Ayer la reforma se aprobó con los votos de Morena y sus aliados.

Andy y el acelere por afiliarse

Y uno más que anunció que se afiliará a Morena es nada menos y nada más que Gerardo Fernández Noroña. Nos cuentan que el senador dejó pasar nomás 14 añitos para anotarse al guinda, el cual existe como asociación civil desde el 2011. El hoy presidente de la Cámara alta, que hasta la legislatura pasada era una de las figuras más relevantes del Partido del Trabajo y antes fue perredista, ayer informó que la directiva de Morena acudirá el próximo lunes a instalar módulos de afiliación y reafiliación al Senado. “Viene, entiendo, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, la secretaria general, el propio compañero secretario de organización (Andrés) López Beltrán; entonces, sí va a venir la Dirección. El próximo martes se instalan inclusive aquí módulos de afiliación o reafiliación a Morena. Yo aprovecharé para afiliarme formalmente”, anunció ayer. Ya sólo sería cosa de estar pendientes, nos dicen, de si aprovecha ese día para tomarse como otros la foto con el compañero Andy. Uf.

Sobre las propiedades

Y nos cuentan que a raíz de una publicación sobre su patrimonio inmobiliario, quien salió a explicar cómo fue que adquirió sus bienes fue Bárbara Botello, encargada del relanzamiento de la marca Hecho en México. De acuerdo con información que ella misma dio a conocer, su departamento en Plaza Carso lo adquirió en 2015 por un precio de 9.5 millones de pesos, para lo cual contrató un crédito hipotecario por 3.7 millones de pesos; transfirió 1.5 millones de pesos de una herencia de su madre y pagó 4.3 millones de pesos con recursos propios, fruto de 37 años de trabajo como profesionista y empresaria. Sobre el edificio en bulevar López Mateos, en León, Guanajuato, sostuvo que es una herencia de su madre y sobre su casa en ese mismo municipio, que la adquirió mucho antes de ocupar cualquier cargo como funcionaria pública. Botello está hoy enrolada en la Secretaría de Economía para una tarea relevante ante los desafíos del gobierno de Donald Trump. Pendientes.

Las barbas a remojar

Hay quienes creen que, a raíz de las acusaciones que enfrenta el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ciertos personajes de la 4T deberían poner sus barbas a remojar. Es el caso, por ejemplo, del exalcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, cuya gestión es señalada un día sí y otro también por la herencia negra que dejó. Ayer, la alcaldesa Azucena Cisneros habló de “desaseo” generalizado, de “abusos” y falta de institucionalidad. Y un día antes había dado cuenta de la existencia de por lo menos 100 gaseras irregulares, un riesgo latente para la población, que sólo fue posible por las omisiones o peor aún, la complacencia de las autoridades anteriores. Dicen los que saben que hay regidores que ya empezaron a presionar a Azucena para que presente denuncias ante las múltiples anomalías que encontró al asumir el cargo. De lo contrario en el mediano plazo, ella será responsable de lo que pueda salir mal. Morelos está muy lejos de Ecatepec y sus problemas son muy distintos, pero, nos comentan, todo puede suceder. Ya se verá.

Necedad en Zacatecas

Quien dio muestras de que no está dispuesto a ceder ni un ápice en su decisión de construir el Viaducto Elevado de Zacatecas, es el gobernador David Monreal. Envalentonado, el mandatario advirtió ayer que “el segundo piso va” y que “nada ni nadie impedirá el desarrollo” de la entidad. Así respondió a la oposición del alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela, quien el pasado lunes entregó al Gobierno federal una carta para pedir su intervención a fin de que se frene la obra. Con la actitud asumida ayer, nos dicen, don David demostró que no tiene argumentos para defender lo que muchos consideran su obra faraónica, y que se aferra a ella sólo por necedad, o por razones que desconocemos, pues, si las hay, el mandatario no las expone. Nos comentan que la oposición al proyecto continuará y que en los próximos días habrá acciones de protesta por parte de organizaciones sociales, aunque el gobernador ni las verá ni las escuchará.

Otro premio a Yunes

Nos cuentan que en el Senado se dio algo que ha sido visto como una concesión graciosa: un ajuste en la segunda comisión más importante que es la de Hacienda. Y es que resulta que Cuauh-témoc Ochoa fue relevado como presidente de ese grupo de trabajo y en su lugar quedó Miguel Ángel Yunes Márquez, senador sin grupo parlamentario que, como se recuerda, dio el voto que le faltaba a Morena y sus aliados para aprobar la reforma al Poder Judicial y quebró el frente opositor que pretendía ser un dique a la 4T. Algunos ven en el relevo un ajuste natural, otros ven un pago de favores y unos más advierten que hay tensión interna en Morena. Por lo pronto para apaciguar las aguas, Ochoa Fernández fue designado vicecoordinador de Política Interior, Justicia y Seguridad y se mantendrá en la Comisión de Hacienda. ¿Qué tal?