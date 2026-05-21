• Beneplácito a designación de Lazzeri

Y pues resulta que el “rechazo” de Washington a Roberto Lazzeri que algunos esperaban, avizoraban o quizá deseaban, al final no se concretó. Y es que ayer se conoció el beneplácito que fue otorgado sin sobresaltos por el Gobierno de Estados Unidos. Con ello, lo más seguro es que a principios de junio el funcionario designado por la Presidenta Claudia Sheinbaum andará allá por los rumbos de la avenida Pensilvania, en DC, entrándole de lleno a tareas que se antojan complejas. Por lo pronto, acompañar y dar soporte a los asuntos relacionados con la renegociación del T-MEC, entre muchos otros, como se daba por descontado desde hace semanas entre quienes conocen de cerca el acontecer en el mundo de la diplomacia. No se sabe de dónde pudieron haber surgido las versiones que apuntaban a algo distinto —que incluso prefiguraban vetos, desconfianzas y crisis diplomáticas imaginarias—, aunque a juzgar por lo finalmente ocurrido no fueron las fuentes más informadas las que aportaron esos datos. Por lo pronto, atentos.

• Pendientes que se quedaron

Ya se vio, nos comentan, que dejar un cargo y alejarse de la escena pública más allá de las fronteras no siempre borra la huella que los funcionarios pueden dejar, sobre todo cuando quedan asuntos abiertos. El caso del exfiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, nos dicen, es un ejemplo. El hoy embajador en Reino Unido ha sido referido nuevamente por sus gestiones al frente de la FGR. Resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que México se pronuncie sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán, quien permaneció encarcelada por más de 520 días sin que se le demostrara que cometió el delito del que se le acusó: la muerte de Federico, hermano de Alejandro Gertz. Cuevas Morán terminó en prisión y después de 17 meses la Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad que no había sustento para culparla. Nos explican que si bien el reciente exhorto de la CIDH no es una sentencia, se trata de la primera vez que el Estado mexicano queda formalmente llamado a responder ante el sistema interamericano por estos hechos.

• Puntean Harfuch y Rubalcava para CDMX

Es una realidad que conforme se va acercando el 2027 aumenta el interés incluso sobre procesos electorales que tendrán lugar hasta el 2030. De ahí que genere atención la más reciente medición de la empresa MetaMetrics sobre preferencias en la Ciudad de México. De acuerdo con ese estudio, publicado ayer, entre los perfiles que pertenecen a Morena, son dos los que tienen los mejores posicionamientos: Omar García Harfuch y Adrián Rubalcava. “De las siguientes opciones, ¿quién cree que debería ser el o la candidato/a de Morena para la Jefatura de Gobierno?”, fue la pregunta planteada a los encuestados. Y las respuestas arrojan que 42.5 por ciento quisiera que fuera candidato del guinda el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que 25.8 por ciento se decanta por el director del Metro y exalcalde de Cuajimalpa. El estudio se efectuó el mes actual y la metodología reportada advierte que el margen de error es de +/- 3.4% y 95% de confianza. A ver cómo reaccionan en la casa morenista en la CDMX…, y también los aspirantes rezagados. Uf.

• INE a home office

Los que ya tienen más que puesta la camiseta, pero para no perderse el mundial, son las y los trabajadores del INE, a quienes, nos dicen, ya les llegó el memo firmado por la secretaria ejecutiva del organismo, Claudia Espino, en el que se establece que a partir del 1 de junio y hasta el 12 de julio el trabajo será desde casa, en virtud de la realización de los partidos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA y en consideración de la alta afluencia de personas en la capital mexicana, la principal sede en el país, donde se prevé la llegada de más de un millón de turistas. La medida aplica para el personal que labora en el edificio central del instituto y otras tres instalaciones cercanas al Estadio Ciudad de México. Aunque nos comentan que precisamente la ubicación de estas oficinas hace que el equipo del INE enfrente serias complicaciones de movilidad, sobre todo en los días mundialistas, una de las razones de peso para decretar el home office es que el INE prestará sus estacionamientos para apoyar el desfogue vehicular en la zona sur de la CDMX. Ahí el dato.

• Nuevo intento para empatar elecciones

Nos hacen ver que, aunque hace apenas un par de meses una mayoría legislativa, incluidos los aliados de Morena, rechazaron que la consulta de revocación de mandato se empalmara con los comicios de 2027, la idea de juntar elecciones no quedó del todo descartada, pues de acuerdo con la nueva iniciativa de ley del Gobierno federal, que se discutirá contrarreloj en el periodo extraordinario de sesiones y que, nos adelantan, podría aprobarse esta misma semana, pretende no sólo hacer que la próxima elección de jueces pueda moverse hacia 2028. Ya aprovechando el viaje, plantea que el ejercicio para ratificar o revocar el cargo a la persona titular de la Presidencia de la República pueda coincidir con elecciones locales o federales, algo que hasta ahora no se permite. Dicen que frente a estas circunstancias, habrá que estar atentos sobre la reacción de todas las bancadas en la Comisión Permanente, pues puede que lo que estaba pensado como un proyecto que pasaría sin grandes obstáculos o discusiones pueda reactivar el recelo de quienes no están a gusto con que la figura presidencial se aparezca prácticamente en cualquier elección. Atentos.

• Voto de confianza

En momentos de alta tensión, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se refirió al caso del senador guinda Enrique Inzunza, a quien no se le ha visto en su oficina desde que apareció en la lista de funcionarios mexicanos señalados por EU por presuntos vínculos con el crimen organizado. “Él es muy responsable, seguramente estará aquí”, dijo Monreal cuando la prensa le pidió su opinión sobre la prolongada ausencia de su correligionario. “Creo que él va a actuar con responsabilidad y va a llegar aquí”, agregó ante lo que muchos ven con escepticismo, que Inzunza “dé la cara” y deje de enviar mensajes o aparecer en videos que cuelga en sus redes sociales, para justificar que está en su natal Badiraguato, con ejercicios de cercanía con sus representados. El legislador, quien brilla por ser de los únicos acusados en el vecino país que no se ha separado de su cargo, debería apersonarse para votar los proyectos que se discutirán en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, entre los que destacan la definición para mover a 2028 la elección pendiente de jueces y hacer varias enmiendas a la reforma del Poder Judicial. Ya veremos.