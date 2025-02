“Nos hemos dedicado a ser una red de salvación en Chihuahua”

Maru Campos resalta en entrevista su labor enfocada en una política humanista; subraya inversión histórica de más de mil 500 millones de pesos en 2024 para las zonas más marginadas de Ciudad Juárez; gobernadora destaca orden en el estado

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, presenta mañana su tercer informe de gobierno.

¿Cómo ha trabajado el gobierno de Chihuahua en estos primeros tres años? ¿Cuáles son los principales desafíos de gobernar el estado más grande del territorio nacional? Hoy platicamos con Maru Campos.

MARU CAMPOS GALVÁN (MCG): Es bien importante informar y decirle a los chihuahuenses lo que estamos haciendo por el estado, lo que estamos haciendo con el dinero que a ellos les cuesta tanto trabajo ganar todos los días y ponerlo en manos de los gobiernos a través de los impuestos o los derechos y, en este sentido, decirles que, más que a los migrantes, seguimos atendiendo a los chihuahuenses, a los juarenses, con obras muy importantes de agua potable, tenemos en Juárez más de 50 colonias nuevas con agua potable.

Los migrantes, al contrario de lo que se esperaba, han estado llegando muy a cuentagotas. Tenemos un flujo aproximado diario de 300 migrantes, el año pasado tuvimos, de septiembre a noviembre, 35 mil migrantes en Ciudad Juárez.

BIBIANA BELSASSO (BB): Me decían que estaban trabajando de una manera conjunta con la patrulla fronteriza en Estados Unidos.

MCG: Es importante mandar el mensaje, que no es un santuario Chihuahua. Tenemos una gran comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con la Federación y con el de Texas, hacemos un intercambio importante de información porque tenemos una tecnología de primer nivel, un C7 en Ciudad Juárez, que tiene a su vez 12 subcentros en el estado de Chihuahua y donde a través de esa tecnología y esa información que analizamos profesionalmente, pues podemos ser mucho más asertivos con el delito, y en este caso, decirle con toda certeza a los migrantes que, otra vez, Chihuahua no es un santuario.

La gobernadora Maru Campos, en abril del 2024. ı Foto: Especial

BB: Estos tres años han sido muy difíciles, sobre todo para el campo porque ha habido una sequía importantísima que ha afectado hasta el autoconsumo que tienen en la zona tarahumara, a los agricultores y ganaderos que están en el estado, ¿qué ha pasado con esa sequía?, ¿cómo se ha trabajado para mitigar los daños que ha dejado?

MCG: Bueno, tenemos un programa de empleo temporal para la gente que queda sin trabajo por esa situación, pero, sobre todo, tenemos presupuesto histórico destinado para los productores y los ganaderos y, por supuesto, los hermanos de la Sierra Tarahumara, para darles alimento para el ganado y semillas; un número importante en toneladas de maíz y de frijol para su autoconsumo.

Es importante decir que este dinero es del gobierno del estado, que hemos salido nosotros al quite para responder a estas necesidades y que es un presupuesto que no veíamos venir hace tres años, porque nos dejaron el estado con mayor deuda per cápita en el país.

BB: Cuando se hace el Sistema de Salud federal, ustedes no se adhieren al IMSS Bienestar, tú trabajas mayormente con presupuesto del estado y lograron crear MediChihuahua, ¿cómo funciona MediChihuahua?

MCG: MediChihuahua le otorgamos a más de un millón y medio de chihuahuenses, el servicio de consulta con un doctor, de exámenes médicos desde radiografías y laboratorio de sangre, quimioterapias; somos el único estado en el país que podemos tener la seguridad que un padre de familia que nos ha pedido un tratamiento de cáncer para sus hijos o para sus esposas les ha sido dado porque contamos con equipamiento que compramos también nosotros, como aceleradores lineales, que es equipamiento mucho menos invasivo que las quimioterapias y bueno, finalmente MediChihuahua cubre también las medicinas, incluyendo obviamente las medicinas oncológicas.

Entonces, los chihuahuenses que no están afiliados al IMSS o al ISSSTE pueden tener MediChihuahua, que les cubre desde la consulta del doctor hasta la parte final que son los medicamentos.

BB: Esto es muy importante porque está cubriendo enfermedades que pueden ser muy costosas y largas.

MCG: Para este tipo de enfermedades, la gente termina vendiendo su casa, su carro, se gasta sus ahorros. Primero, no saben si se van a curar de la enfermedad y segundo, si van a tener para la cuenta del hospital, y nosotros evitamos, justamente como gobierno realmente humanista, que tengan esos dos daños.

BB: Retomaste las estancias infantiles.

MCG: Sí, desde que era alcaldesa empezamos a recibir las noticias de la sociedad civil organizada que quitaban el apoyo para las estancias que lo tenían por parte del Gobierno federal y bueno, le entramos al quite y ahorita te podemos hablar de 300 estancias, casi 400 en el estado de Chihuahua, la mayoría de las estancias en Ciudad Juárez para la mayoría de las mujeres que están en la industria manufacturera.

BB: A mí me tocó estar en 2008, 2009, no recuerdo, en Chihuahua, sobre todo, en la frontera, en Ciudad Juárez, y me tocó ver este problema terrible que las mamás tenían que dejar a sus hijos muchas veces encerrados en sus casas para irse a trabajar a la maquila y muchos de estos niños acabaron en las pandillas precisamente porque no había quien los cuidara o quien los resguardara.

MCG: Para una madre es fundamental, por un lado, el ingreso y, por otro lado, el cuidado de los hijos. Las estancias infantiles han ayudado bastante y tan han servido este programa que el Gobierno federal está interesado en relanzar las estancias infantiles en Ciudad Juárez.

BB: Es que así se cuida a los niños.

MCG: Una política importante también de prevención, en materia de seguridad, justamente es cuidar que esos niños vivan, crezcan y estudien de forma segura y pues es una política pública preventiva para evitar que salgan a la calle a ser carne de cañón del crimen organizado, de las pandillas o de las bandas, que bueno, les venden un ideal que es mentira.

BB: Hay obras que no se ven, y que, sin embargo, son muy importantes.

MCG: Un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) arrojó que el estado de Chihuahua, en los últimos años, es el estado que más ha invertido en infraestructura hidráulica.

Te puedo hablar de que Ciudad Juárez tiene una inversión histórica de más de mil 500 millones de pesos en el 2024 para que más de 50 colonias en Ciudad Juárez, las colonias más marginadas, obviamente, estén cerrando ese rezago de agua potable y que ahora, más de 50 colonias de Ciudad Juárez puedan tener agua potable.

Realmente nos hemos dedicado a ser una red de salvación en Chihuahua. Hay un término, que es el déficit oculto, que es la parte de carreteras, hospitales, escuelas, que, si en años no se le ha dado mantenimiento, el rezago cuenta mucho, y a nosotros como estado nos toca cubrir ese rezago, por ejemplo, en carreteras, hospitales y escuelas.

No son obras faraónicas, pero podemos hablar de que Chihuahua tiene orden, tiene gobernabilidad, y de que estamos dando el piso mínimo para que la gente pueda crecer realmente con dignidad y realmente con una política humanista, no otorgando programas sociales que se acaban en una semana, dos semanas, y, sobre todo, no les impacta de forma positiva en sus vidas. Estos programas sí le cambian la vida a la población.