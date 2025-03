Luz Elena encabeza encuentro

Y es el Gobierno de México el que sigue dando pasos para establecer una buena relación con el de Estados Unidos y buscar esquemas de cooperación. Lo anterior viene a cuento, porque ahora fue la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien sostuvo un encuentro con su homólogo estadounidense, Christopher Wright. La reunión se llevó a cabo durante la Semana de los Asociados de Investigación Energética de Cambridge, realizada en Houston, Texas. Se ha informado que durante la conversación destacaron las coincidencias que hay entre México y EU en términos comerciales y del sector energético, además de abordar el contexto general de la reforma constitucional y las leyes secundarias en materia energética en México, así como de las oportunidades de participación para las empresas estadounidenses. González puso sobre la mesa el tema del Plan México, impulsado por la Presidenta Sheinbaum y acordaron continuar con la cooperación para incrementar las inversiones en gas natural y petrolíferos en México y apoyar en la comunicación a las empresas estadounidenses que quieren invertir en México. Ahí el dato.

Acusa Tamaulipas información falsa

Y fue el secretario de Seguridad Púbica de Tamaulipas, Jorge Cuéllar, quien anoche rechazó que en la entidad se hubieran encontrado campos de exterminio o crematorios clandestinos, en respuesta a la denuncia que hicieron colectivos la víspera. En un video que se difundió anoche, el funcionario hizo alusión a datos que antes dio a conocer la fiscalía estatal, según la cual, no hay indicios de que el predio localizado en Reynosa sea lo que se ha señalado. “La información del colectivo se ha magnificado de manera sensacionalista, aprovechando el lamentable hallazgo ocurrido en el estado de Jalisco, pero esta situación no corresponde con nuestra realidad”, sostuvo Cuéllar, quien insistió que el inmueble referido por buscadores es en realidad la construcción de una funeraria, “donde no se encontraron ni restos ni olores fétidos”. También acusó que se pretende “engañar a la población con información falsa y tendenciosa”, al tiempo que se declaró aliado de quienes hacen esfuerzos para encontrar a sus seres queridos.

Les va a caer la Profeco

Y la que ya inició el programa de verificación y vigilancia Cuaresma y Semana Santa 2025 es la Profeco, a cargo de Iván Escalante. La dependencia, se ha informado, desde ayer revisa que bienes, productos y servicios cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor y las Normas Oficiales Mexicanas. Por ello, revisa que instrumentos de medición como básculas y relojes registradores de tiempo se encuentren ajustados y calibrados. Por lo pronto, el primer punto de inspección fue el mercado La Nueva Viga y no será el único también revisarán centrales de abasto, pescaderías, florerías, locales de artículos religiosos, mercados públicos, tiendas de autoservicio, de conveniencia y departamentales, restaurantes, pollerías… Además de hoteles, moteles, bares, balnearios, cines, farmacias, talleres mecánicos, líneas aéreas y camioneras, agencias de viajes y estacionamientos, entre otros. Nos comentan que cuando se detecte un abuso se procederá a la suspensión parcial de los procesos de comercialización o a la inmovilización de mercancías, entre otras sanciones.

Dan ventaja a Yasmín Esquivel

Y nos cuentan que en la contienda por el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es Yasmín Esquivel quien va punteando las preferencias. Al menos así lo indica una medición realizada por Info Point, la cual fue referida por la página Polls.mx. La pregunta que se planteó, según se indica, fue: “De las siguientes opciones, ¿por qué candidata votaría usted para ocupar la presidencia de la SCJN? Y las respuestas fueron: Esquivel, 33 por ciento, seguida de Lenia Batres con 25%, Loretta Ortiz con 23%, Marisela Morales con 5% y Marisol Castañeda con 2%; con 1% aparecen Paula García Villegas y Fabiana Estrada, mientras Ana María Ibarra reporta un 0%; de acuerdo con lo informado, la encuesta está basada en dos mil cuestionarios (telefónicos y de redes sociales) a nivel nacional, en un levantamiento que se hizo del 6 al 9 de marzo con un nivel de confianza de 95% y margen de error de +/- 2.2%. Faltan tres meses para la elección, así que pendientes.

Tapaderas en Morelos

Quien tiene mucho que explicar es el alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, bajo investigación de la FGR por su participación en una reunión con un presunto líder regional del crimen organizado. Y es que al tomar posesión, el pasado 1 de enero, nombró tesorero municipal a Dionicio Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, ahora con orden de captura en su contra por presuntos actos de corrupción. Ayer, el Ayuntamiento de Cuautla se apresuró a deslindarse “totalmente” de Dionicio y se pronunció porque asuma su responsabilidad. Pero muchos se preguntan por qué el alcalde encargó el manejo de las finanzas a un personaje sobre el cual ya había varias denuncias públicas sobre malos manejos. Hay quien piensa que esto pone en evidencia la existencia de redes de complicidad en Morelos, por mucho que el fugaz tesorero haya sido despedido, eso se asegura hasta ahora, seis días después de asumir el cargo. Uf.

Se calientan en el Senado

El pleito subido de tono entre Alejandro Moreno, senador y dirigente del PRI, y el morenista y presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, está yendo demasiado lejos. Evidentemente ya no es sólo de tipo ideológico, sino que, nos dicen, raya en el terreno personal. En pasillos del Senado, el priista sigue repitiendo que no le temblará la voz para denunciar los “abusos” de Morena mientras pide que a Noroña lo lleven al manicomio. Este último, sin embargo, con su estilo, asegura que Alito debería preocuparse más por su futuro judicial que por lanzar insultos. Ante esa situación algunas voces dentro del mismo entorno priista consideran que el choque directo de Moreno Cárdenas con el morenista sólo refuerza el protagonismo de este último, por lo que sería mejor enfocar la mira en temas legislativos. Por cierto que entre que son peras o son manzanas, ayer el fiscal de Campeche, de visita en San Lázaro, señaló que hay elementos “más que suficientes” para darle trámite a la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas.