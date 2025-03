Acusa Tamaulipas información falsa

Y fue el secretario de Seguridad Púbica de Tamaulipas, Jorge Cuéllar, quien anoche rechazó que en la entidad se hubieran encontrado campos de exterminio o crematorios clandestinos, en respuesta a la denuncia que hicieron colectivos la víspera. En un video que se difundió anoche, el funcionario hizo alusión a datos que antes dio a conocer la fiscalía estatal, según la cual, no hay indicios de que el predio localizado en Reynosa sea lo que se ha señalado. “La información del colectivo se ha magnificado de manera sensacionalista, aprovechando el lamentable hallazgo ocurrido en el estado de Jalisco, pero esta situación no corresponde con nuestra realidad”, sostuvo Cuéllar, quien insistió que el inmueble referido por buscadores es en realidad la construcción de una funeraria, “donde no se encontraron ni restos ni olores fétidos”. También acusó que se pretende “engañar a la población con información falsa y tendenciosa”, al tiempo que se declaró aliado de quienes hacen esfuerzos para encontrar a sus seres queridos.

