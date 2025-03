Realismo trágico en Morelos

Un personaje muy cercano al primer círculo del poder en la pasada administración de Morelos acusado de corrupción, en cuya casa encuentran cráneos, sangre, machetes y un altar para santería o brujería, y que a principios de año duró seis días como tesorero municipal y luego se hizo humo, parecieran ser los ingredientes para escribir una novela de realismo mágico. Bien, si fuera ficción. Pero se trata de una historia real, en donde el principal protagonista es el exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionicio Álvarez, muy cercano al ahora exgobernador Cuauhtémoc Blanco y a su hermano, Ulises Bravo. Dionicio, prófugo de la justicia, está acusado de actos de corrupción. Y quien fuera su jefe administrativo y político está a punto de enfrentar un proceso de desafuero, acusado de intentar violar a su media hermana. Un par de estampas de lo que, se acusa, ocurría en Morelos en el sexenio pasado: realismo, pero no mágico, sino trágico. Uf.

Cruces a EU, en niveles ínfimos

Con la novedad de que los cruces de migrantes de México hacia Estados Unidos están en niveles no vistos en muchos años. La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza acaba de actualizar los indicadores de lo que denomina “encuentros” y éstos en el mes de febrero fueron 11 mil 709. Para entender esta cifra, nos comentan, basta echar un vistazo a los datos que se llegaron a tener cuando la migración se encontraba desbordada. En diciembre de 2023, por ejemplo, se dio un pico de cruces de indocumentados al registrarse un total de 301 mil 981 “encuentros”. Hoy en día los flujos de migrantes están muy cerca del freno total. Las acciones de disuasión y la cancelación de políticas como la CBP1, del lado estadounidense, y el envío de tropas, del lado mexicano, están teniendo los efectos que buscaba el presidente Donald Trump. Por lo tanto, nos hacen ver, sus amenazas de aranceles están perdiendo cualquier tipo de justificación.

Tabasco no levanta

El pasado lunes, el gobernador de Tabasco, Javier May, aseguró que la entidad poco a poco recupera la tranquilidad. Pero los datos no le ayudan. Según el dirigente estatal de la Canirac, Eduardo Gómez, las ventas en restaurantes han caído 70 por ciento debido a la inseguridad, como se informa en estas páginas. La gente no quiere salir después de las 7 de la noche, que es cuando muchos negocios de alimentos tienen el mayor consumo. El otrora Edén vive las secuelas de un año que empezó muy mal, con quema de negocios, bloqueos y balaceras en plena celebración de Año Nuevo. En enero de este 2025 —el corte más reciente—, los homicidios aumentaron 252 por ciento respecto al primer mes del año anterior, mientras que el narcomenudeo, asociado a los ataques armados a bares, se disparó en 1,028 por ciento. Es cierto que May heredó una grave crisis de inseguridad, dicen algunos. Pero ya tiene seis meses en el cargo y no se ven avances, dicen otros.

¿Y la CNDH?

Mientras las fosas clandestinas siguen apareciendo, nos comentan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantiene en un inquietante mutis y un declive en sus acciones de acompañamiento a los familiares. Por lo pronto, en el Senado la oposición denunció que la presidenta del organismo, Rosario Piedra, se ha convertido en una figura decorativa, más preocupada por proteger al Gobierno, que por alzar la voz por las víctimas. Desde el PRI hasta Movimiento Ciudadano, los legisladores coincidieron en que la crisis de desapariciones en México ya no se puede ocultar, y la ausencia de la CNDH en este debate es tan escandalosa como las cifras. En el PAN, incluso plantearon citar a comparecer a doña Rosario, aunque reconocieron que Morena podría blindarla. Mientras tanto, las madres buscadoras siguen haciendo el trabajo que los ministerios públicos y las fiscalías evaden y la CNDH ignora, se señaló ayer.

Evidencian al deudor

Y fueron tres las consejeras del Instituto Nacional Electoral las que ayer optaron por hacer vacío al diputado morenista Ernesto Prieto, en el momento en el que éste rindió protesta como representante del Poder Legislativo en la llamada herradura de la democracia. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, pues porque el legislador ha sido señalado de ser deudor alimentario, por lo que una agrupación de mujeres hizo llegar al instituto una solicitud en la que pidió que se le aplicara una restricción de derechos. A finales del mes pasado, según se informó, la activista Diana Luz Vázquez se plantó en la entrada de la Cámara de Diputados, con pancartas y megáfono para denunciar a Prieto Gallardo. Con ella estaba la mamá de la pequeña por la que se reclama la pensión, quien prefirió no dar su nombre, y denunció que había sido amenazada. Las consejeras que ayer no estuvieron presentes mientras el morenista asumía fueron Dania Ravel, Claudia Zavala y Karla Humphrey. Volvieron a su lugar, nos comentan, cuando el acto protocolario había concluido.

Que PAN y PRI se vuelven a juntar

Pues con la novedad de que el PAN y el PRI siempre sí seguirían haciendo mancuerna en elecciones. Ello a pesar de que en días pasados, en las propias filas albiazules advirtieron que las alianzas con el tricolor habían desdibujado la línea política y varios de los rasgos identitarios de Acción Nacional. Y es que resulta que ayer se llevó a cabo una reunión de la Comisión Permanente de Acción Nacional en la que perfilaban aprobar una coalición en la postulación de José Antonio Ochoa a la alcaldía de Durango. Varias versiones de medios de esa entidad daban anoche por hecho el acuerdo de alianza, aunque la decisión no se habría dado por unanimidad pues, por ejemplo, la consejera Adriana Dávila informó en sus redes lo siguiente: “Hoy mis votos en la comisión permanente de Acción Nacional fueron en congruencia con mis posicionamientos públicos, no a la candidatura común con el PRI en Durango, donde la zona de La Laguna se entrega por tercera ocasión a una misma familia”. ¿Qué tal?