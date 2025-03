Terminé de ver La amiga estupenda —basada en las cuatro novelas de Elena Ferrante—, el seudónimo de cuatro escritores italianos, que tiene mucho de telenovela pero que también se aleja de ser puro entretenimiento por los temas que presenta, por el contexto social e histórico que se incluye como parte de la narración y porque al terminar de verla es difícil no tener un millón de preguntas sobre la amistad, la envidia, las relaciones amorosas, el matrimonio, la infidelidad, el buen y el mal sexo, la maternidad, la clase social, el impacto del crimen organizado en la vida cotidiana de una ciudad y muchos otros asuntos que van abordándose a lo largo de la historia.

El hilo conductor es la relación entre Elena Greco y Lila Cerullo, que son vecinas en un barrio muy pobre de Nápoles. Las dos niñas viven violencia en sus casas por su deseo de seguir estudiando. Las dos destacan en la escuela, Lila por tener una inteligencia casi sobrenatural y Elena (Lenu) por ser dedicada, buena y obediente. Una es rebelde y la otra sometida. Sus destinos se bifurcan y se juntan una y otra vez a través de las décadas. A veces las amigas son inseparables pero otras veces ponen distancia porque no se soportan. Ese rasgo tan humano del amor que siempre está atravesado por el odio inconsciente, es uno de los aciertos de esta historia. Elena casi siempre se siente opacada por el brillo de Lila, pero logra una vida académica que a Lila le es negada. Abordar la envidia entre dos amigas que al mismo tiempo son solidarias y se ayudan en momentos críticos de sus vidas, le da densidad narrativa a La amiga estupenda.

Las dos son víctimas de su tiempo, pero combaten, cada una a su manera, para hacerse un lugar en el mundo. No quieren ser propiedad de los hombres, quieren que su cuerpo sea suyo, no ser de nadie, ser libres. Elena y Lenu han sufrido violencia sexual como parte de ser mujeres en los años cincuenta y sesenta. Lenu logra una vida más cómoda al graduarse en la universidad y al emparentarse con una familia de académicos respetados. Sin embargo está asfixiada, no puede más con las labores de cuidado que casi no dejan espacio para su vida intelectual. “Mientras yo cocino, tú escribes”, le reclama al padre de sus hijas.

La decisión de salir del matrimonio de estas dos mujeres tiene consecuencias dramáticas: una mujer decente no puede estar separada. Elena se enfrenta al dilema de que lo que ella necesita es diferente a lo que sus hijas necesitan pero no cree que la única solución sea renunciar a su deseo. Los costos que paga son muy altos porque intentará serlo todo al mismo tiempo: madre, escritora, amante.

Uno de los protagonistas masculinos, Nino Sarratore, ejemplifica a esos hombres que quieren tenerlo todo: esposa y amante, estabilidad y pasión, y jamás tener que renunciar a nada, porque aún una mujer educada e informada es capaz de someterse a lo que él necesita, dejando a un lado lo que ella quiere. Un hombre educado, culto, académico, que parece sensible y en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, es estructuralmente igual a casi todos los hombres de su tiempo. La personalidad también es producto de la cultura dominante.

La amiga estupenda es por encima de todo una historia sobre la amistad, no sólo como el lugar seguro que es nuestra amiga más querida, sino como un vínculo intenso lleno de amor, odio, envidia, rencores, cuentas pendientes, alegría, ganas de alejarse y necesidad de no dejarse nunca. Lila es para Lenu una referencia constante de su mundo interior y en su vida como escritora. La amistad también es un espejo en el que nos vemos reflejadas, que a veces nos regresa luz y a veces sombras. Para conocernos, necesitamos ser reconocidos por nuestros semejantes. Nuestros amigos confirman nuestra existencia y lo valioso que hay en ella.

Desde la perspectiva freudiana, un amigo representa un vínculo de hermandad, una hermandad escogida, en la que las pulsiones de agresión y las sexuales se encuentran sublimadas y transformadas en ternura y tolerancia.

Uno de los más grandes tesoros en la vida, por encima de la fama, el poder, el reconocimiento deportivo, intelectual, académico, es tener una amiga verdadera, una amiga estupenda.

La maternidad y la libertad parecen experiencias mutuamente excluyentes, pero Lenu y Lila también encuentran un modo de ayudarse para ser libres, aunque sea a veces, de la carga de responsabilidad de ser madres para poder seguir siendo muchas otras cosas.

Valeria VillaLa amiga estupenda

Psicoterapeuta sistémica y narrativa desde hace 15 años. Éste es un espacio para la reflexión de la vida emocional y sus desafíos