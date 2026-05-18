• Acamoto: así, sí

Entre quienes conocen Acapulco como la palma de su mano nos cuentan que el llamado Acamoto era un infierno. Porque resulta que esa masiva concentración de motociclistas solía convertirse en un acto sin ley, generador de basura a raudales, de transgresiones a la movilidad, de depredación y de contaminación auditiva que terminaba por trastocar la paz de ese destino de playa —uno de sus principales atractivos, por cierto—. La buena noticia es que esta vez instituciones federales, estatales y municipales se pusieron las pilas y se coordinaron para evitar o ponerle freno a cualquier exceso. Al final hubo 331 infracciones, 85 motos aseguradas y 8 detenidos, pero, por fortuna, también un saldo blanco —a diferencia de ocasiones pasadas en las que se contaban muertos. Vale la pena destacar el dato de que la cantidad de motos que llegó al puerto fue 70 por ciento menor a la de otras ediciones, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales. El indicador es relevante porque ese filtro impidió que se trastocara la correcta operación turística del puerto.

• La CNTE sí adelanta el fin del ciclo escolar

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Lo dicho: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no quería que la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Mario Delgado, acortara el ciclo escolar… porque quería hacerlo ella misma. Y aparentemente así será. Y es que resulta que ayer anunció que el primero de junio estallará el paro nacional. Y, se ha informado, lo hará el mismo día que realice una marcha de la columna de la Independencia al Zócalo, que sus agremiados replicarán en las entidades en donde tienen mayor presencia. Es sabido que la Plaza de la Constitución por esos días estará ocupada por un Fan Fest del Mundial, por lo tanto, no puede descartarse que la pura presencia de los profes en las inmediaciones de la misma —en las que colocarían sus casas de campaña y tendidos de techos— represente una presión importante sobre el evento de la FIFA. Los maestros, que también rechazan el aumento de nueve por ciento a su salario que se anunció el viernes pasado y exigen sea de 200 por ciento, demandarán la abrogación de la Ley del ISSSTE y en caso de que no se las concedan, elevarán la tensión sobre la realización de los partidos y actos asociados al certamen futbolístico. Por lo pronto, agárrense.

• Golpes a narcolaboratorios

Y es la Marina la que sigue refrendando con resultados que está buscando pegarle con consistencia al crimen organizado en territorio. Prueba de ello, nos comentan, son los cinco narcolaboratorios de cuya destrucción dio cuenta ayer. De particular relevancia es el hecho de que varios de ellos están ligados a Audias “N”, mejor conocido como El Jardinero, jefe relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los operativos de la Armada efectuados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los estados de Jalisco, Sinaloa y Nayarit, consiguieron asegurar centros de producción de drogas sintéticas. “Gracias a las labores de inteligencia, recorridos de vigilancia, disuasión y acciones en tierra realizadas por elementos navales, se aseguraron más de siete toneladas de sustancias químicas sólidas y cerca de 10 mil litros de precursores químicos, generando una afectación económica superior a los 650 millones de pesos a la delincuencia organizada”, refirió la dependencia encabezada por el almirante Raymundo Morales.

• Problemón legal

El senador morenista Enrique Inzunza apareció ayer, en las benditas redes, para negar que haya buscado cobijo en Estados Unidos. Aseguró que sigue en Sinaloa, rodeado de “gente buena y honesta”, y que le basta su propia probidad para enfrentar los señalamientos que hace el Departamento de Justicia en su contra. A diferencia de hace unos días, cuando dijo que se encontraba en Badiraguato, en esta nueva reaparición no dio su ubicación precisa. El detalle, nada menor, es que su mensaje aparece tras conocerse que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, quedó bajo custodia estadounidense. Engallado, el legislador acusado de vínculos con el narcotráfico descartó tener un abogado realizando gestiones para que se convierta en testigo protegido, como se ha especulado en días recientes. “Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo”, aseguró. Precisamente entre abogados que leyeron su mensaje nos dicen que el legislador parece no haber caído en cuenta de que tiene enfrente un problemón ya más legal que político. Uf.

• Definición contra reloj

Y como no hay plazo que no se cumpla, y más en este caso, donde una demora mayor metería en aprietos al árbitro electoral, nos piden no perder de vista el mensaje de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien ayer dio cuenta de la posibilidad de que el Congreso convoque a un periodo extraordinario de sesiones. “Estaremos pendientes de si surgen iniciativas de reforma constitucional o legal que ameriten la posibilidad de un periodo extraordinario”, refirió la morenista. El tema de la posposición del proceso de elección de jueces —para evitar que se empalme con los comicios federales de 2027— está sobre la mesa desde hace varias semanas, y aunque ha habido múltiples llamados, unos menos desesperados que otros, aún no hay respuesta formal. Está claro que los consejeros electorales esperarán ya sólo dos semanas antes de abrir la chequera para empezar a hacer los gastos que requiere la elección judicial y dejar como no atendida la solicitud que los tiene tronándose los dedos, aun cuando ello implique dejar de ahorrar nada menos y nada más que dos mil millones de pesos.

• ¿Qué sigue tras la marcha?

No está claro que el conflicto entre la dirigencia de Morena y el Gobierno de Chihuahua y el panismo esté finiquitado luego de la marcha que realizó el partido guinda en la entidad a cargo de la panista Maru Campos el sábado pasado. Lo lógico sería que los morenistas busquen dar el siguiente golpe en esa batalla, luego de que imágenes revelarán que su movilización no cumplió con lo esperado ni en dimensión ni en fuerza y que más bien se convirtiera en un aliciente para que la oposición panista ahora se concentre en un cierre de filas en torno a la mandataria estatal. Una de las muestras de que a esta marcha la dirigencia de Morena le estaba apostando y fuerte, fue la llegada a la capital de la presidenta Ariadna Montiel y del secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán. El recibimiento con abucheos sólo vino a mostrar —lo mismo que algunos bloqueos que impidieron llegar a autobuses con militantes y simpatizantes de otros estados— que no tendrían una tarde fácil. Al final así fue y ayer el dirigente del PAN, Jorge Romero, sostuvo que la marcha había sido ridícula. Ahí el dato.