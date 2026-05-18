Los retos de Heineken en México y el mundo

Heineken atraviesa uno de los escenarios más complejos y delicados de su operación en México y en el mundo. A las presiones internacionales por inflación, costos energéticos y desaceleración del consumo, la compañía suma ahora un conflicto creciente con productores de cebada, denuncias penales, tensiones sociales, cuestionamientos ambientales y una crisis reputacional que comienza a escalar en varios frentes al mismo tiempo. En México, la inconformidad de agricultores dedicados a la producción de cebada alcanzó un nuevo nivel luego de que representantes del sector acusaran a la cervecera de abandonar las mesas colectivas de negociación para impulsar acuerdos individuales directamente con productores.

El conflicto involucra a pequeños y medianos agricultores de estados como Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, regiones clave para el abasto agrícola de la industria cervecera. De acuerdo con Ricardo Canales del Razo, dirigente nacional del Sistema Producto Cebada, la empresa comenzó a contactar de manera directa a productores para ofrecer contratos separados, fuera de las reuniones donde normalmente participan autoridades federales, gobiernos estatales y representantes agrícolas.

La molestia entre los productores radica en que, según denuncian, estas negociaciones individuales eliminan los mecanismos colectivos de defensa y reducen la capacidad de presión del sector agrícola frente a una de las empresas más poderosas de la industria cervecera mundial. Los agricultores sostienen que este esquema genera incertidumbre jurídica y comercial, ya que hasta ahora no existirían acuerdos colectivos formalmente respaldados ni documentos firmados que garanticen el cumplimiento de las condiciones planteadas por la empresa. Aunque Heineken estaría ofreciendo siete mil 200 pesos por tonelada de cebada, productores aseguran que el precio está condicionado a múltiples factores y cláusulas que terminan afectando la rentabilidad y la certidumbre de quienes dependen de estos contratos para mantener sus cultivos.

Dentro del sector cebadero existe preocupación porque muchos productores habrían aceptado las condiciones por temor a perder definitivamente la posibilidad de comercializar con la cervecera.

El ambiente se ha tensado aún más debido a antecedentes recientes que continúan sin resolverse. Hace aproximadamente un año, productores denunciaron que la empresa retiró contratos equivalentes a cerca de nueve mil hectáreas de producción, una decisión que habría afectado de manera importante a agricultores de distintas regiones. Aunque existen minutas firmadas donde presuntamente se habría planteado la restitución de esas superficies productivas, el conflicto sigue abierto y las inconformidades continúan creciendo.

La percepción entre agricultores es que existe falta de certidumbre, incumplimientos y prácticas que consideran abusivas hacia pequeños y medianos productores.

Pero el conflicto dejó de ser solamente comercial. La tensión escaló al terreno legal y penal luego de que la Fiscalía General del Estado de Puebla notificara a Ricardo Canales del Razo sobre una denuncia presentada por la subsidiaria de Heineken, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, relacionada con presuntas amenazas y la toma de la planta ubicada en Rafael Lara Grajales, Puebla. La carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-VII/011693/2024, emitida el pasado 6 de septiembre mediante el oficio 616/2024, establece medidas de protección a favor de Óscar Maraveth Vélez Romero, apoderado legal de la empresa, ante el supuesto riesgo de posibles agresiones derivadas del conflicto.

En el documento se señala directamente a Ricardo Canales del Razo, aunque también se menciona la posibilidad de participación de “otras personas del gremio” vinculadas a las movilizaciones y protestas relacionadas con el sector cebadero. La situación refleja el nivel de confrontación que alcanzó la disputa entre productores y la compañía. Mientras esto ocurre en México, el panorama internacional tampoco resulta sencillo para la cervecera. Heineken reconoció recientemente que el incremento de los costos energéticos y las presiones inflacionarias impulsadas por la guerra en Irán podrían afectar el consumo de cerveza y la demanda en diversos mercados.

La empresa logró resultados trimestrales superiores a las previsiones en ingresos y volumen, pero el entorno económico internacional sigue generando preocupación por el impacto que podría tener sobre el consumo y los márgenes de operación. Sin embargo, en México el principal problema ya no parece ser financiero. Uno de los frentes más delicados para la empresa es el proyecto de su nueva planta en Yucatán. Lo que originalmente fue presentado como una inversión estratégica para fortalecer la producción y ampliar la capacidad operativa de la compañía en el sureste del país terminó convirtiéndose en un foco de conflicto ambiental, social y político.

El proyecto enfrenta cuestionamientos por su ubicación cercana al Anillo de Cenotes y a la Reserva Ecológica Cuxtal, consideradas zonas ambientalmente sensibles y estratégicas para el equilibrio hídrico de la región. Diversas organizaciones civiles, ambientalistas y habitantes locales han manifestado preocupación por el impacto que podría tener una planta cervecera de gran escala en una región que ya enfrenta problemas de disponibilidad de agua y estrés hídrico. Las críticas apuntan particularmente al uso intensivo de agua que requeriría la operación industrial de la planta, así como a la percepción de que las consultas públicas y sociales realizadas alrededor del proyecto fueron insuficientes.

También existen cuestionamientos sobre la claridad y profundidad de los estudios de impacto ambiental relacionados con la obra. La presión social comenzó a crecer con protestas, movilizaciones y campañas públicas de rechazo que mantienen el tema en la discusión pública y política. Para la empresa dirigida en México por Oriol Bonaclocha, el escenario representa una combinación de riesgos operativos, regulatorios y reputacionales que podrían impactar el desarrollo del proyecto.

Analistas y actores del sector consideran que la compañía enfrenta riesgos de retrasos, incremento de costos, posibles sanciones regulatorias y un deterioro creciente de imagen pública en uno de sus mercados más relevantes. El caso adquiere todavía mayor relevancia porque ocurre en un contexto donde consumidores, gobiernos y organizaciones muestran cada vez menos tolerancia frente a conflictos ambientales, tensiones sociales o prácticas consideradas agresivas hacia proveedores y comunidades.

La presión contra la compañía ya no proviene únicamente del ámbito empresarial. Ahora se concentra simultáneamente desde el sector agrícola, organizaciones sociales, activistas ambientales y actores políticos que cuestionan distintas decisiones tomadas por la empresa en México. El conflicto con productores de cebada, las denuncias penales, las tensiones ambientales en Yucatán y las presiones económicas internacionales comienzan a formar parte de una misma tormenta para Heineken. Y mientras la empresa intenta contener los distintos frentes abiertos, el desgaste reputacional continúa creciendo en medio de acusaciones de incertidumbre contractual, presión hacia agricultores, conflictos comunitarios y cuestionamientos sobre el impacto ambiental de sus proyectos en el país.

Voz en Off

La discusión ambiental suele quedarse atrapada entre discursos y metas de largo plazo, pero pocas veces aterriza en modelos operativos capaces de sostener resultados medibles. Así, la embotelladora de FEMSA encontró en SUSTENTAPET una ruta para transformar el reciclaje de PET en una cadena industrial con impacto regional. El dato de 123 mil 842 toneladas recolectadas en 2025 confirma que la economía circular dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en infraestructura productiva. El modelo también exhibe un cambio relevante en la forma de entender el reciclaje. La estrategia no gira únicamente alrededor de residuos, sino de integración económica. La red de acopio construida por esta firma incorpora recicladores de base, fortalece cadenas comunitarias y permite reincorporar materiales al proceso industrial bajo un esquema más estructurado. Ahí radica parte de su peso estratégico. SUSTENTAPET muestra que el reto ambiental también puede convertirse en una plataforma económica para América Latina….