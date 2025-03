Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Las fotografías de ciudades contaminadas no nos dicen nada cuando no están cerca de nosotros, ni mucho menos cuando no pertenecemos a la más mínima partícula de Monóxido de carbono o cualquier otro contaminante.

Por eso la lejanía siempre con la capital, con el viejo DF que aparecía en las noticias con la imagen del cielo lleno de nata y las filas eternas de autos. Las capitales eran las que tenían contaminación y años más tarde las contingencias ambientales.

Los tiempos cambiaron y todo se ha expandido, algo así como la globalización de las propias partículas de contaminantes.

No son más las imágenes lejanas, sino son realidades tan cercanas que se convierten en enfermedades respiratorias, alergias y cambio de hábitos.

En Monterrey y su zona metropolitana hasta recorrer gran parte del Estado tiene uno de los niveles de contaminación más importantes a nivel mundial. El miércoles pasado la ciudad comenzó a cubrirse de un color dorado y las montañas desaparecieron de la vista de todos.

Hoy Nuevo León es nota por lo que nunca pensamos vivir, violencia, feminicidios y contaminación.

Las PMO 2.5 que son partículas microscópicas de sustancias químicas como el polvo, metales que provienen de fábricas, camiones, autos y ahora con los miles de incendios durante este mes, los regios comienzan a respirarlos de día y de noche.

Mis visitas a casa regia cada vez son menos, pero en cada una de ellas hay un deterioro cada vez más visible.

Se ha ido perdiendo la tranquilidad, las avenidas en buen estado, el transporte público fluido, el río Santa Catarina lucía limpio, hasta los hombres en la política quienes siempre lucían comprometidos con su trabajo y con los nuevoleoneses.

Hasta las montañas han desaparecido, un día se ven y dos no.

¿Quién olvidó a Nuevo León y su grandeza? ¿Quién olvidó bonito que era venir a Monterrey e incluso a San Pedro? ¿Quién dejó de lado lo bonito que era salir a correr o caminar por Calzada?

A Nuevo León lo olvidan y todo se va amontonando en una montaña de deterioros que afectan a todos.

Aunque quieran “privilegiar” el aire con purificadores costosos, se respira igual, Aunque cambien de Fiscales, los feminicidios siguen contabilizados y los nombres de las que ya no están siguen en la memoria. Aunque incluyan en los nuevos proyectos más metros, más camiones modernos, el tiempo de espera son horas y el costo es elevado. Aunque nos quieran comparar con Estados Unidos por la cercanía, no somos ni la mínima parte.

Aunque los nuevoleoneses elijan al siguiente influencer como gobernador o gobernadora, a Nuevo León lo han olvidado y lo van desapareciendo.

La contaminación en el Estado era inimaginable pero al asomarnos por la ventana es una realidad.

La foto fue del miércoles desde San Pedro.

¿Quién olvidó a Nuevo León?

