Ekep Nkwelle / N. Y. Jazz All Stars

El ciclo de conciertos y conferencias realizado por DeQuinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center, New York Jazz All Stars, se ha convertido en un referente obligado de las programaciones musicales en México. Trayectoria de once años de presentar a destacados instrumentistas de la Gran Manzana en nuestro país, con el propósito de conformar un público que aprecie al género nacido en New Orleans con sentido crítico y reflexivo. Segundo concierto de la cartelera de 2025: presentación de Ekep Nkwelle Quartet (voz, piano, contrabajo, batería).

La vocalista de jazz camerunesa-norteamericana de 25 años, Ekep Nkwelle, se ha abierto camino musical desde Washington, D.C., hasta el corazón de la escena del jazz de Nueva York. Estudiante de jazz en las prestigiosas Duke Ellington School of the Arts, Howard University y Juilliard School of Music. Ha colaborado con Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Rusell Malone, Cyrus Chestnut, Peter Washington, Emmet Cohen y Endea Owens. Estamos en presencia de una de las figuras emergentes más destacadas del jazz at Lincoln Center.

Cuarteto instrumental conformado por el pianista, compositor y productor Cameron Campbell, quien fue alumno del legendario pianista Christian Sands. Intérprete de música afroestadounidense, de la diáspora africana, concordias electrónicas y catálogos de la vanguardia. Sus giras por Estados Unidos, Japón y Brasil con la tres veces ganadora del premio Grammy, la vocalista Samara Joy, lo ubican como uno de los pianistas acompañantes más cotizados del jazz contemporáneo.

El bajista Russel Hall, originario de Jamaica, integra el ensamble de Ekep Nkwelle. Nominado a los premios Grammy, ha sido discípulo de los célebres contrabajistas Ron Carter y Ben Wolfe en su paso como estudiante en la acreditada Juilliard School. Ha trabajado con Wynton Marsalis, Barry Harris, Roy Haynes, Emmet Cohen, Edward Norton, Kathleen Battle, Branford Marsalis, Wayne Shorter, Dee Dee Bridgewater y Jonathan Batiste, entre otros notables instrumentistas del jazz.

El baterista Brian Richburg Jr. completa el cuarteto que acompaña a la vocalista de ascendencia camerunesa nacida en Estados Unidos. Percusionista que incursiona en el blues y el góspel en fusiones con candencias africanas y codificaciones caribeñas que tienen raíces y configuraciones en las estructuras de las bandas callejeras de New Orleans, su ciudad natal. Ha participado en conciertos con legendarias figuras del jazz como Nicholas Payton, Ellis Marsalis, Amina Figarova, Joanne Bracken y Delfeayo Marsalis, entre muchos más.

“Estamos muy satisfechos por lo conseguido en estos once años del Ciclo New York Jazz All Stars. Hemos tenido la presencia de destacados instrumentistas jóvenes de Nueva York en colaboración de Jazz at Lincoln Center encabezada por Wynton Marsalis. No hace falta viajar a Estados Unidos para escuchar buen jazz, estas programaciones lo verifican. El público ha sido muy receptivo y aprecia el virtuosismo de los ensambles que se han presentado en estos once años, asistentes con herramientas para dilucidar los venturosos caminos del jazz contemporáneo”, manifiesta Eugenio Elias, curador musical del N. Y. Jazz All Stars.

Ekep Nkwelle Quartet. Concierto ı Foto: Especial

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado, 5 de abril, 2025

Horario: 20:30 horas

Boleto: de 500 a 1,200 pesos