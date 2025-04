Sheinbaum a seis meses

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Un semestre después de comenzar a ejercer el poder, la primera Presidenta de México puede presumir popularidad. El 82 por ciento de los ciudadanos, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll, que dirige Heidi Osuna, aprueba el desempeño de Claudia Sheinbaum.

Ante el cisne negro que ha significado el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la calificación positiva para la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México no sólo es doméstica, también es global.

Al mirar lo que sucede con las valoraciones locales al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, o al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, la percepción de que Claudia Sheinbaum se ha plantado con más estrategia e inteligencia frente a los embates del locuaz presidente estadounidense, le ha valido ser considerada la líder nacional que mejor saldo, hasta el momento, ha logrado para el interés de sus gobernados.

Y en casa, a Sheinbaum Pardo se le reconocen mejoras en los programas sociales y apoyo a mujeres de 60 y más. En la ironía del estudio demoscópico de Enkoll, donde peor —es un decir— evaluada sale su administración es justo donde más se ha ajustado la política pública, en la seguridad y combate a la delincuencia.

Sin desmarcarse de la narrativa lopezobradorista, la de la Presidenta y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se ha transformado en una acción más enérgica, mejor coordinada y proactiva para golpear al crimen corporativo, lo mismo con extradiciones a Estados Unidos que con decomisos históricos de diésel en Tamaulipas o de fentanilo con destino al adicto mercado gringo.

Ni operativos como el denominado Enjambre, que desarticuló la red política que protegía estructuras delincuenciales en el Estado de México, o los avances en la investigación del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, con la captura de El Lastra, han sido suficientes para alterar la percepción colectiva de que la inseguridad y la violencia continúan siendo los problemas de fondo en un país roto, que a sólo unos kilómetros de distancia del campo de adiestramiento criminal forzoso, se le rinde un homenaje musical al líder del cártel jalisciense más empoderado.

La insolente apología social del crimen no sabe de discursos ni empeños. La Presidenta no logra más que exclamar: “Pues no, imagínate, está mal, debe investigarse”. Y la Universidad de Guadalajara, dueña del recinto operado por Telmex, anunció que colaborará con todas las investigaciones y pagará la multa de 33 mil pesos anunciada por el ayuntamiento de Zapopan.

Mañana, el primer semestre del gobierno de la Presidenta Sheinbaum irá a examen extraordinario cuando Donald Trump, en lo que denomina el “día de la liberación estadounidense”, anuncie su decisión sobre cómo imponer y de a cuánto, aranceles a los productos que con o sin T-MEC ingresan a su país.

2025 será año de recesión económica para México. El segundo semestre del primer año del sexenio tendrá su propio afán, demonios y desafíos. Mientras tanto, la popularidad crece.