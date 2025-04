Del T-MEC (3/3)

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ante los aranceles de Trump, violatorios del T-MEC, ¿debería el gobierno mexicano imponer aranceles compensatorios y estratégicos, a lo que tendría derecho según las reglas del T-MEC? No: lo que debería hacer es eliminar todos los aranceles, a todas las importaciones, no sólo estadounidenses, sino de cualquier parte del mundo, lo cual supondría avanzar, más decididamente de lo que se ha hecho en el pasado, con el TLC primero y el T-MEC después, hacia el verdadero libre comercio, que es lo éticamente justo: respeta derechos, y económicamente eficaz: reduce la escasez (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2025/03/17/art-131-15/).

Hay libre comercio (concepto referido al comercio entre persona de distinta nacionalidad), si son los consumidores de cada país quienes, comprando o dejando de comprar, sin ninguna intervención del gobierno, determinan la composición (el qué), y el monto (el cuánto), de las importaciones, de tal manera que se importa lo que los consumidores están dispuestos a comprar y en las cantidades que están dispuestos a comprar.

El TLC, primero, y el T-MEC, después, dieron como resultado un comercio entre mexicanos, estadounidense y canadienses menos intervenido por el gobierno, pero todavía muy intervenido. Para dejarlo claro: mientras se prohíba una sola importación (esto no debe importarse), mientras se imponga una sola cuota de importación (esto sí se puede importar, pero solo en esta cantidad), y mientras se cobre un solo arancel (esto sí puede importarse, pero pagando este arancel), estrictamente hablando no hay libre comercio, porque no son los consumidores, comprando o dejando de comprar, ¡sin ninguna intervención del gobierno!, quienes determinan qué y cuánto se importa.

TE RECOMENDAMOS: ACORDES INTERNACIONALES Revivir la pena de muerte

¿Cuál es la tarea del gobierno en el marco del libre comercio? Hacer valer los derechos de las partes involucradas, importadores y exportadores, es decir, hacer valer, en caso de que una de las partes no cumpla, los contratos acordados voluntariamente entre ellas. En pocas palabas: hacer valer el Estado de Derecho, que es Estado de Justicia, de respeto a los derechos de los demás. Esta es la tarea del gobierno, no decidir qué se importa, en qué cantidades se importa, con qué arancel se gravan las importaciones.

Ante la imposición de aranceles, que nos perjudican, debe responderse con la eliminación de aranceles, que nos beneficia. El gobierno mexicano, ¿lo entiende? Y si lo entiende, ¿actuará en consecuencia?

Por último, ¿en qué condiciones encuentra, la imposición de aranceles, al comercio exterior de México? Centro la atención en las exportaciones automotrices, las directamente afectadas por el arancel del 25%. En términos anuales (comparando con el mismo mes del año anterior), en febrero de 2024 la exportaciones automotrices crecieron 26.9%. Un año después, en febrero pasado, decrecieron 15.2%. Comparemos: en febrero de 2024 las exportaciones totales crecieron 13.0% (las automotrices 26.9%); un año después, en febrero de 2025, decrecieron 2.9% (las automotrices 15.2%).

¿En qué condiciones encuentra la imposición de aranceles al comercio exterior? En malas condiciones, que se agravarán con los aranceles de Trump, que se agravarían más si el gobierno mexicano responde con aranceles, aunque sólo sean compensatorios y estratégicos.