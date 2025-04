El fantasma de Godoy

Aún es difícil calcular cuál será el costo político que pagará Morena por la protección a Cuauhtémoc Blanco. Hay quienes creen que el asunto es equiparable a ese pasaje vergonzoso del 2010, cuando el PRD escondió durante varios días a Julio César Godoy, acusado de delincuencia organizada, y con ayuda del PRI —¿déjà vu?— logró que rindiera protesta como diputado federal. Imposible revisar los datos sin levantar la ceja. El 24 de septiembre del 2010, Godoy salió de su escondite en San Lázaro, que era la oficina de Alejandro Encinas, coordinador del sol azteca, y se dirigió hacia el salón de plenos, en donde rindió protesta ante el presidente priista de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, escoltado por sus compañeros de bancada y por el diputado del PRI Rubén Moreira. Sí, el mismo que ahora respaldó a Morena para frenar el desafuero del Cuau. La historia se repitió en modo de comedia, como teorizaba Carlos Marx. Ahí el dato.

Sin pena… pero hasta atrás

Como si nada, nos comentan, es como se vio ayer al exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco, a quien, nos dicen, hasta ahora le ha hecho lo que el viento a Juárez la acusación por violación en grado de tentativa de su media hermana. El exfutbolista acudió al Museo Nacional de Antropología para atestiguar la presentación del esquema que acelera la aplicación del Plan México, en donde convivió con varios de sus compañeros de bancada. A pesar de que no se le vio rodeado por otros invitados, que regularmente lo abordan para pedirle una fotografía e incluso un autógrafo, ciertamente varios lo notaron convivir con personajes legislativos que pisan las cámaras sin pena ni gloria. Aun así, nos cuentan, varios no perdieron de vista el detalle de que en esta ocasión fue sentado en las últimas filas de asistentes y además casi no se le vio interactuar con las cabezas parlamentarias, que hasta hace unos días lo abrazaban mientras recorrían los pasillos de San Lázaro evadiendo a la prensa, a la cual el exfutbolista también decidió ignorar en esta ocasión.

Ratifican a Barroso Ramírez

Con la novedad de que el ingeniero José María Barroso Ramírez fue ratificado al frente de la Cámara Nacional del Cemento para el periodo 2025-2026, durante la asamblea de esa organización. Lo anterior, nos comentan, tras su nombramiento inicial en marzo de 2024. Barroso Ramírez, director general de Moctezuma desde 2018, cuenta con una sólida trayectoria en la industria del cemento. Se integró a la empresa en 2010 como director comercial de la División Cementos, desempeñando un papel clave en el fortalecimiento de la presencia de la marca en el mercado mexicano. Egresado del Instituto Tecnológico de Mérida, Barroso también posee una maestría en Comercio Internacional por el ITESM-IMCE. En su gestión al frente de la Canacem ha impulsado una agenda centrada en la sostenibilidad, la eficiencia operativa del sector y el posicionamiento de la industria mexicana en el progreso y bienestar del país.

Oposición y madres buscadoras

Y fueron senadores del PAN y del PRI los que ayer recibieron a mujeres del colectivo Madres en Resistencia de Chiapas, quienes viajaron hasta la capital con la idea de hacerse escuchar sobre casos de desaparición forzada y de feminicidios. Ricardo Anaya, coordinador del albiazul se comprometió a cubrir transporte y hospedaje para que al menos cinco de ellas puedan estar presentes el martes próximo durante la dictaminación de la reforma en materia de desaparición presentada por la Presidenta Sheinbaum. “Nuestro grupo tiene las puertas abiertas”, dijo el queretano. En tanto, Claudia Anaya, del PRI, atendió sus inquietudes. Las madres han señalado que no están peleadas con el Gobierno ni con los partidos, pero que es el poder político el que tiene en sus manos la posibilidad de conseguir que se encuentre a sus hijos. No ha quedado claro si en Morena las atenderán o no. El caso es que el asunto seguirá dando de qué hablar. Pendientes.

Reunión de la Celac

Y fue la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien ayer confirmó la asistencia de Claudia Sheinbaum a la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizará el próximo 9 de abril. Todo parece indicar que el encuentro contará con una asistencia relevante, pues otros mandatarios que, a decir de Xiomara, han confirmado su presencia, son Luis Inácio Lula Da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia y Miguel Díaz-Canel, de Cuba. El encuentro, nos adelantan, estará marcado por la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles, pues varias naciones de Latinoamérica, incluido México, están padeciendo esta situación. Muchos pondrán la mirada en si esta vez el apremio genera un posicionamiento conjunto, pues en ocasiones pasadas lo que ha prevalecido son las diferencias entre naciones “hermanas”. Atentos.

Otro round entre PRI y MC

Y los que se están dando hasta con la cubeta son el PRI de Alejandro Moreno y MC, de Jorge Álvarez Máynez. No es la primera vez que las benditas redes se convierten en el callejón en el que ambos aparecen para intercambiar duros señalamientos. Ayer la cosa volvió a escalar, nos comentan, porque el tricolor difundió un spot en el que un joven cuestiona: “¿Te has preguntado por qué Movimiento Ciudadano y Morena votan igual siempre en el Congreso? Porque están cuidando a su patético dirigente Álvarez Máynez, quien desde hace un año fue señalado por presunto acoso sexual”. No pasó mucho para que el aludido respondiera y acusara que se trata de un acto de desesperación por la caída del Revolucionario Institucional en picada en procesos electorales. Dijo que la acción en la que se le lanzan “calumniando y atacándome es un homenaje al crecimiento de Movimiento Ciudadano” y que la gente sabe quién ha tenido antecedentes de corrupción y de violencia política de género. Uf.