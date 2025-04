Pretende el Gobierno negar la realidad de los miles de desaparecidos

La dirigente priista Carolina Viggiano Austria comenta que el gobierno de la República ha ocupado más tiempo en negar una dolorosa realidad que en hacer su trabajo, responderle a las víctimas, que en responderle a los mexicanos. Para quienes consideran que la verdad es importante, hoy estamos frente a una de las incongruencias más grandes de lo que se llama la izquierda mexicana.

En algún otro momento señalaban que Ayotzinapa y otros casos similares a los que vivimos eran un crimen de Estado. Prefirió no solamente no platicar, no escuchar a las víctimas, a las madres buscadoras especialmente, sino también les quitó el presupuesto. Hoy pueden ocultar lo que quieran, pero no pueden ocultar que hay 127 mil desaparecidos y que prácticamente la mitad de ellos corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hoy tenemos prácticamente 7 mil que corresponden a la presidenta Claudia Sheinbaum, 43 por día.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, anunció que después de la elección de personas juzgadoras, que se realizará el próximo primero de junio, el Senado de la República llevará a cabo un Periodo Extraordinario de Sesiones para resolver el marco legal con el que funcionará el nuevo Poder Judicial.

La bancada del PAN en el Senado denunció el “absoluto cochinero” en la integración de las listas para los tribunales electorales de las entidades federativas, aprobadas la semana pasada por la Comisión de Justicia, por lo que votarán en contra de este fraude electoral anticipado.

Así lo puntualizó el coordinador panista en el Senado Ricardo Anaya Cortés. “Nos quedamos cortos cuando decimos que es un atasque de Morena, que lo que pretende es quedarse con el control total y absoluto de los tribunales electorales, lo cual daría pie a que eventualmente regresemos a las épocas de los fraudes electorales, porque con ellos ya controlando los tribunales electorales, ¿qué democracia vamos a vivir en el país?”, lanzó.

Ricardo Anaya expuso que no va a servir de nada que una candidata o candidato presente una impugnación y demuestre con pruebas que hubo fraude electoral, porque se atendrá a las magistradas y a los magistrados que permitirán la validación de los fraudes electorales.

Enumeró tres ejemplos de atasque, trampa, embuste, fraude y la falta de escrúpulos de Morena.

El caso de Guanajuato es el de Yasmina Nabel Carmona Cornejo que no acredita experiencia electoral, de acuerdo con el propio dictamen de la Comisión de Jusiticia, y pese a que el artículo 115 fracción de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales pone como requisito para ser magistrado o magistrado electoral acreditar conocimientos en derecho electoral.

Morena enfila sus baterías y toda su artillería a los dos estados que tendrán elecciones en este año: Veracruz y Durango y donde el operador principal es ni más ni menos que Andrés López Beltrán, bueno más bien es el instrumento de la mano que mece la cuna desde Palenque.

Así, diputados federales iniciaron una especie de “cargada” en ambas entidades cuyo objetivo central es realizar el mayor número de afiliaciones posibles y al mismo tiempo, organizar dichos comicios así como de las maniobras y maromas de las que echarán mano para que el partido guinda obtenga el triunfo al precio que sea.

Fue a partir del fin de semana que acaba de transcurrir, según se supo, que el mismísimo Andy López les encargó que arrancaran con esta labor y fue el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal el que dio a conocer que los legisladores apoyarán solo fines de semana y en sus días libres, pero considerando que se trata de una misión muy intensa por varios meses, lo más probable es que se tomen mucho más que esos días de asueto porque la instrucción es precisa.

Nos comentan que los problemas que se han convertido en el talón de Aquiles de la 4t, que empezó con López Obrador y hoy sigue con Claudia Sheinbaum, es la actividad de las madres buscadoras.

Anteayer la activista y fundadora de esas organizaciones, en Sonora, Ceci Flores acusó al mandamás de la bancada de senadores de Morena, Adán Augusto López de condicionar la protección a ella, a cambio que dejara de buscar más.

Fue cuando el senador Adán López se desempeñaba como secretario de Gobernación, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con esa revelación se entiende porque muchas de esas madres buscadoras han perdido la vida por la falta de protección, pues difícilmente renunciarán a seguir en esa labor para encontrar a sus seres queridos.

no deja de llamar la atención la reunión que sostuvieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez con el Grupo de buscadores Guerreros de Jalisco por el tema de los horrores del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

No son pocos los que opinan que la responsable de la política interna del país merecería un “jalón de orejas” porque durante la administración anterior, en su calidad de secretaria de Seguridad Pública, lo único que hizo la titular de la Segob, fue defender la pseudo policía de “abrazos, no balazos” y respeto a los derechos humanos de los delincuentes que tanto impulsó López Obrador.

Y precisamente el expresidente cuando habla de la transformación, ahora en su segundo piso le cayó como “anillo al dedo” porque a su administración se atribuyó la carencia total de sensibilidad de funcionarios y la falta de ganas de llevar adelante la búsqueda. Y efectivamente así es porque el tabasqueño ni un lazo les echó a los grupos de buscadores y buscadoras y en todo momento rechazó reunirse con dichos grupos e incluso, los acusó, especialmente a las madres buscadoras, de hacer politiquería y cuestionarlo en cuanto a su pasividad ante este lacerante tema, pero eso sí, el expresidente promocionó con “bombo y platillo” su encuentro hace dos años, con Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación “Abuelas de la Plaza de Mayo”.

