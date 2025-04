“Sería buena ministra, me gusta actuar con un sentido de justicia”

La candidata a la SCJN, Estela Ríos, subraya que el fundamento de su trabajo es la vía jurídica; “es lo que me caracteriza”, dice; destaca el “equilibrio” como una de sus cualidades

El próximo 1 de junio es la elección para elegir por voto popular a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), entre los cargos se renovará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pleno se integrará por nueve ministros y ministras, actualmente son 11, todos tienen que participar en la elección.

Estela Ríos González es exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y es candidata a ministra de la Corte. Platicamos en esta entrevista Muy Personal con ella.

TE RECOMENDAMOS: GENTE DETRÁS DEL DINERO La crucifixión de Tequila inicia el lunes

Estela Ríos González (ERG): Soy una abogada de profesión, que está muy comprometida con su carrera.

Bibiana Belsasso (BB): Eres la primera profesionista de toda tu familia, son seis hermanos, tu papá fue contratista en las obras, tu mamá se dedicó al hogar.

ERG: Sí, es un gran mérito para mi familia, en esa época, en el barrio o en el clan familiar, no se pensaba en que hubiera una mujer profesionista. Y hay que decirlo, que se debió, sí, al sistema de educación pública, yo soy hija de la educación pública, primaria, secundaria, la prepa y la universidad en la UNAM. Mi hermana, más chica que yo, es arquitecta.

BB: ¿Eres la mayor de tus hermanos?

ERG: Soy la mayor. Mis padres me dieron la oportunidad, sobre todo mi mamá. Ella fue una mujer iletrada, no sabía leer ni escribir, pero su espíritu de superación a través de sus hijos y de sus hijas estuvo presente y quería que sus hijas fueran independientes, entonces siempre procuró darnos educación e instrucción.

BB: ¿De dónde eres?

ERG: En Iztapalapa pasé mi infancia, mi adolescencia y mi primera juventud. Una parte de mi corazón está ahí.

BB: ¿Qué recuerdas del trabajo de tu padre, siendo tu niña?

ERG: El ascenso económico de mi familia por medio de su trabajo. Mi papá fue un hombre muy honesto, siempre fue producto de su esfuerzo y eso yo lo vi y era un hombre muy trabajador; para mí, ése fue un ejemplo muy grande de trabajo y honradez y lo viví como algo natural.

BB: ¿Tu primera experiencia laboral?

ERG: En Derecho Laboral, con mi maestro, al que honro desde aquí, a Carlos Fernández del Real, quien era un refugiado español y que me enseñó mucho de lo que yo sé. A ser más directa, clara al elaborar mis documentos.

BB: Tienes una hija; ellos nos enseñan.

ERG: Los hijos son los grandes maestros, pero, además, cada persona que llega a nuestra vida es un maestro.

BB: ¿Cómo fue tu acercamiento con AMLO?, ¿cómo llegas?

ERG: Resulta que Andrés Manuel López Obrador quería formar un gabinete de mujeres y hombres por igual, y entonces decide que quiere nombrar consejera a una mujer y tenía una lista de candidatas y entre ellas estaba yo y estaba Ernestina Godoy, en realidad, la primera opción de él fue Ernestina y, por algunas circunstancias, ella no pudo ser y entonces fui yo. Evidentemente sabía quién era, pero él no me conocía; me reuní con él y me dijo: “Tú vas como consejera”. Estuve los seis años, atravesando situaciones muy complejas.

BB: Temas como el desafuero.

ERG: Ese proceso era con la idea de impedirle que pudiera ser candidato. Se volvió muy complicado el asunto y fue usado como arma para tratar de desaforarlo y bueno, finalmente hubo todo un proceso de desafuero, hubo la intención de enviarlo a la cárcel. Finalmente, no prosperó.

BB: Viene el 2006.

ERG: En el 2006 se lanza, aparecía como que había resultado ganador y después aparece que no. Fue un proceso político, no tanto jurídico.

BB: Eres más abogada que política.

ERG: Para mí, el fundamento de mi trabajo, lo jurídico, es lo que me caracteriza.

María Estela Ríos en entrevista con Bibiana Belsasso (izq.). ı Foto: Especial

BB: ¿Te imaginaste alguna una vez siendo una niña, que ibas a acabar siendo consejera jurídica de la Presidencia?

ERG: Nunca imaginé.

BB: ¿Qué haces cuando, de repente, tienes un Presidente que te dice o declara “que al diablo con las instituciones”, cuando tú eres una mujer institucional?

ERG: Es que en realidad no es que haya dicho: “Al diablo con las instituciones”, no hay tal, lo que dijo es que algunas instituciones ya eran obsoletas y así es, porque, si bien, el derecho es respuesta a los cambios y después pretende que esos cambios se mantengan durante cierto tiempo, todo cambia y lo que hay que entender es que llegamos a un proceso en el que culminó un modelo económico, social y político del Estado mexicano y nos enfrentamos a un cambio de modelo económico, social y político, y ese cambio, pues como todo cambio, produce estos roces necesarios.

BB: Es que te tocaron temas durísimos y muy controvertidos.

ERG: Pues hubo opositores y está bien, yo respeto el derecho de la gente a oponerse, pero creo que hay que entender que el bien mayor es el que debe prevalecer y, en este caso, en el tema del Tren Maya, por fortuna salimos adelante, porque tuvimos los elementos jurídicos para defender debidamente esos procesos.

BB: ¿Cómo fueron esos tres años?

ERG: La verdad es que, siempre me ha apasionado mi trabajo. Había ocasiones que teníamos que estar hasta la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, pero trataba de que se trabajara de manera muy organizada para respetar también el tiempo de mis colaboradores, aunque había días de muchísimas horas laborales.

BB: Puedes llegar a la Corte, ¿cómo piensas trabajar de manera apartidista?

ERG: Entiendo que estamos viviendo momentos de transformación, no solamente aquí en México, a nivel mundial, pero la justicia es la justicia.

BB: Como consejera jurídica, también te tocó negociar temas importantes.

ERG: Mira, en el AIFA, lo que hicimos fue apoyar a la comunidad de Xaltocan, ellos reclamaban haber poseído durante mucho tiempo los terrenos nacionales, pero resulta que aparecieron ciertos propietarios privados, entonces hicimos un estudio minucioso y logramos descubrir porque seguían siendo terrenos nacionales y lo que ofrecimos a los comuneros de Xaltocan es que íbamos a entregar las tierras a titulación social, o sea, a un precio muy razonable para que ellos las pudieran adquirir y finalmente se resolvió el tema a favor de los comuneros, y eso también me llena de contento.

BB: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

ERG: Me gusta escuchar música y leer.

BB: ¿El día más triste de tu vida?

ERG: Ay, te puedo decir que el día más alegre de mi vida fue cuando vi nacer a mi hija, ése es un día inolvidable, y el más triste, tal vez, el día que murió mi padre.

BB: ¿Por qué sería una buena ministra?

ERG: Porque seguiré siendo como soy, soy una gente incorruptible, y no lo digo yo, lo dicen muchos. Soy muy exigente con el trabajo jurídico, me gusta que esté bien hecho. Creo que soy una mujer que busca el equilibrio y, de ser posible, bueno, lograr que los conflictos se solucionen amigablemente. Soy así, me gusta trabajar, actuar con un sentido de justicia, dicen por ahí que es más fácil ser bueno que ser justo, y sí lo creo, no es fácil ser justo, pero creo que es una aspiración de todos los seres humanos y espero poderlo cumplir en la medida de mis posibilidades.

BB: A ver, completa la frase, la maestra María Estela Ríos es…

ERG: Entusiasta.