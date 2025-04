Ética y economía (1/3)

En economía hay tres tipos de leyes: naturales, positivas y éticas.

Las leyes naturales son anteriores y superiores al ser humano. Anteriores: el ser humano no las hizo, se las encuentra. Superiores: el ser humano no las puede violar impunemente, siempre que lo intenta enfrenta un castigo. Por ejemplo, la ley de la gravedad: el ser humano no la redactó, expidió y promulgó, y si intenta violarla saliendo volando de un décimo piso, se estrella en la acera.

Las leyes positivas son posteriores e inferiores al ser humano. Posteriores: el ser humano las hace, no se las encuentra. Inferiores: el ser humano puede violarlas impunemente, puede no ser castigado. Por ejemplo, el reglamento de tránsito: el ser humano lo redacta, expide y promulga, y puede violarlo (pasarse un alto), sin recibir castigo (sin que un agente de tránsito lo multe).

Las leyes de la ética, que son principios de conducta, comenzando por la regla de oro: no le hagas a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti, se aplican a todos los campos de la acción humana, incluida la economía, desde la producción de bienes y servicios hasta su consumo, y su observancia nos hace mejores seres humanos, como tales, como personas. Estos principios de conducta tienen que ver, de manera principal, con la práctica de las virtudes, necesarias para poner a la economía al servicio de las personas y no a las personas al servicio de la economía, todo un tema que, para no cometer errores, hay que analizar con cuidado, partiendo de la respuesta correcta a la pregunta ¿qué quiere decir “poner a las personas al servicio de la economía”?

Ejemplo de ley natural en la economía (anterior y superior al ser humano), lo es la ley de la utilidad marginal decreciente, que afirma que, conforme se consumen más unidades de un satisfactor, cada unidad adicional reporta una utilidad menor, lo que responde al hecho biológico de que somos capaces de satisfacer gradualmente nuestras necesidades: taco tras taco se nos va quitando el hambre, cada taco adicional satisface un hambre menor, por lo que cada taco adicional reporta una utilidad menor, hasta que quedamos satisfechos por lo que, si comemos un taco más, éste nos reporta una desutilidad. Las leyes naturales son descriptivas.

Ejemplo de ley positiva en la economía (posterior e inferior al ser humano), lo es, una entre todas las que conforman el marco jurídico de la economía mexicana, comenzando por el capítulo económico de la Constitución, la Ley Federal de Competencia Económica, cuyo objetivo (hay que ver qué tanto se cumple), es evitar los monopolios y las prácticas monopólicas, incentivando en las empresas la trilogía de la competitividad, menores precios y/o mayor calidad y/o mejor servicio, en beneficio de los consumidores. Las leyes positivas son prescriptivas.

Ejemplo de ley ética, de principio de conducta aplicado a la economía, en este caso relacionado con la virtud de la justicia, es el siguiente: que el vendedor entregue la mercancía vendida (que respete el derecho del comprador a recibir el bien o servicio que pagó), y que el comprador pague la mercancía comprada (que respete el derecho del vendedor de recibir la paga por el bien o servicio que entregó).

En lo que sigue centraré la atención en la relación ética–economía.

Continuará.