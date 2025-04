“El día más feliz será cuando llegue a magistrada de la Sala Superior”

La aspirante al TEPJF destaca que ese órgano es fundamental para la paz social en el país; mi vocación es apoyar a quienes no podían defender sus derechos o no sabían cómo, dice

Tras el triunfo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eligió a la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, actual presidenta de la Sala Regional Monterrey, como la sexta magistratura para integrar el pleno para el proceso, calificación y validez de la elección presidencial.

En el pleno del TEPJF se consideró que la magistrada fue la idónea para esta tarea, ya que reúne la mayor antigüedad tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Hoy, Claudia Valle Agilasocho compite en la elección judicial como candidata a magistrada de la Sala Superior del TEPJF. ¿Quién es en lo personal? Hoy se lo contamos en esta entrevista.

CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO (CVA): El TEPJF es la máxima autoridad en materia electoral en el plano jurisdiccional, blinda la democracia y hace valer el voto de las personas. Son diversos los juicios y los recursos de los que conocen, pero todos ellos lo que garantizan es la participación de las personas en la renovación de las autoridades, en expresarse en política, en participar en política desde la cancha que deseen hacerlo, por eso es muy importante.

BB: Y este Tribunal es la última instancia en donde se debaten las elecciones y puede ser desde una elección presidencial, como te tocó calificar, hasta una elección de gobernador o de presidente municipal.

CVA: Básicamente, te diría que casi todas las elecciones en México, desde las elecciones municipales, los congresos locales, las gubernaturas y también, por supuesto, la Presidencia, terminan siendo revisadas en la última instancia que es la Sala Superior del Tribunal Electoral, por eso ese órgano es tan importante para la paz social en México y para que la democracia sea el eje a partir del cual en este país vivamos las libertades y los derechos de las personas.

BB: Vamos a platicar de ti en lo personal.

CVA: Soy la más chica de seis hermanos, pero tengo hermanos que son 20 años mayores que yo, 20, 19 y 18 años. Yo les digo a mis hermanos grandes, porque yo nazco después del segundo matrimonio de mi madre; mi madre enviuda muy joven con tres hijos, que son mis hermanos grandes, después de más de una década se casa con quien fue mi papá y tiene otros tres hijos, yo soy la menor de ellos. Entonces esta familia multigeneracional es muy unida.

BB: Una familia en la que tu mamá se tiene que hacer cargo sola de la manutención del hogar.

CVA: Mi madre, y yo le rindo un tributo siempre que puedo hablo de ella, porque fue una mujer, como muchas en México, como la característica de las mujeres en México, una mujer que se enfrentó a las adversidades y que siempre tomó como fuerza a su familia, su familia primero que todo, entonces nosotros, como hijos de una mujer así, de doña Ventura Aguilasocho Ángulo, lo que nos inculcó es que el esfuerzo, la dedicación, tu compromiso, es lo que te lleva adelante. Mi madre enviuda a los 27 años, empieza a dedicarse al comercio para sacar adelante a sus hijos.

BB: ¿Por qué estudiar leyes?

CVA: Mi vocación fue siempre ver el entorno en el cual las personas no podían defender sus derechos y que no sabían cómo hacerlos valer. He de decirte que yo entro muy chiquita a la universidad, me titulé a los 21 años. Cuando empiezo a hacer mi servicio social, y entro ahí desde escribiente, desde oficial judicial, las abogadas y los abogados que eran no únicamente magistrados y jueces, sino su cuerpo jurídico que los apoyaba, todos eran personas muy adultas, en ese entonces el Poder Judicial no tenía muchas personas jóvenes trabajando. La fortuna que yo tengo al entrar al Poder Judicial es que mi primer jefe, el magistrado Jorge Martínez Aragón, un magistrado que había sido un excelente secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, un excelente juez de Distrito, oaxaqueño, muy generoso, me dijo que teníamos que estudiar los asuntos y los expedientes a fondo.

La periodista Bibiana Belsasso y la magistrada Claudia Valle, en entrevista. Foto|Especial

BB: ¿Por qué decides dejar de ser juez penal para empezar a trabajar ya directamente en el tema electoral?

CVA: En el PJF, cuando haces una carrera, tienes la oportunidad de conocer distintas materias, a mí me llamó mucho la atención la materia electoral. Trabajar en elecciones se debe hacer con mucha responsabilidad. Las elecciones se pelean y se tiene que ver que sean válidas o que se puedan anular. Por ejemplo, la introducción de elementos religiosos en la propaganda, porque está prohibido, el hecho de que tú llames al voto utilizando la fe como un gancho para atraer más adeptos, puede llevar a anular una elección si la magnitud es muy grande, entre otras cosas; la intervención o no de la Iglesia, la intervención o no de recursos públicos indebidos, esta serie de impugnaciones, no solamente contar votos, eso es algo muy importante que tenemos que decir desde los tribunales y muchas personas creen que los tribunales electorales solamente trabajan para revisar elecciones, y esto no es así.

BB: No tienes hijos, ¿es decisión propia dedicarte al 100 por ciento a tu trabajo?

CVA: Me caso muy chica y me divorcio muy chica. Llevo 33 años en el PJF y he sido siempre una apasionada del derecho y de la justicia. En el plano personal siempre he estado bien acompañada.

BB: Tienes amigos en muchos ámbitos profesionales.

CVA: Tengo amigas de toda la vida que sigo tratando, desde la primaria, la secundaria, tengo amigas que se vuelven hermanas y hermanas que siempre van a ser mis mejores amigas. Soy una persona muy afortunada en el plano de las amistades, en el plano también de las personas de las que he aprendido en mi vida a ser una mejor abogada como esas maestras y maestros.

BB: ¿Quiénes han sido tus grandes maestros?

CVA: Jueces y magistrados de carrera del PJF, gente con mucho compromiso por la justicia y gente muy exigente con sus equipos de trabajo, para que siempre nuestros proyectos de resolución estuvieran con una calidad excelsa y que la justicia se viera en ellos reflejada.

BB: ¿Cómo fue calificar la elección presidencial donde gana la primera mujer en la historia de México?

CVA: La Ley establece que tiene que haber por lo menos seis magistraturas integrando el Pleno de la Sala Superior para calificar una sola actuación, una sola elección en el país, la elección de presidente o de presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, habían terminado dos magistraturas dos años antes, se requería esa sexta integrante, esa sexta persona que integrara el pleno, hay un criterio específico en la ley que dice que debe ser la magistratura más decana, esto es, del grupo de cinco magistrados que teníamos casi nueve años, quién era el de más experiencia o de mayor edad, la de más experiencia.

BB: ¿Tu libro favorito?

CVA: Mi libro favorito El último catón, de Matilde Asensi.

BB: ¿De comida?

CVA: La comida mexicana.

BB: ¿Tu pasatiempo favorito?

CVA: Leer.

BB: ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida?

CVA: El día más feliz de mi vida todavía no es, va a ser cuando pueda ser magistrada de la Sala Superior.

BB: ¿El más triste?

CVA: Cuando murió mi mamá.