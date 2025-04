LeyCensura

En 2008 el mundo vio derrumbarse los cánones de los últimos 30 años, no ha habido en nuestra época mayor repercusión en el cambio político.

Si bien la caída de las torres gemelas en el 9/11 trajo consigo un cambio en el paradigma de seguridad, las crisis subsecuentes desatadas tras la gran depresión de 2008, trajeron cambios políticos en países de todo el orbe. Muchísimos científicos sociales han estudiado las entrañas de estos fenómenos, y un indicador se repite en todos los análisis: la penetración de Internet y las plataformas digitales.

Obama no habría sido presidente, si no hubiera existido el 69 por ciento de población usuaria de Internet en 2006 en Estados Unidos, lo que le permitió organizar sus “Neighborhood Team Leaders” en todo el territorio americano durante dos años para la elección de 2008.

En Europa, tampoco Ciudadanos Cs, ni Podemos se hubieran podido organizar si en la España de 2012 no hubiera habido el 70 por ciento de la población usuaria de Internet; simplemente no podrían haber organizado sus redes de ciberactivistas en todo el territorio para salir a las calles. En Italia, El Movimiento 5 Stella, no habría tenido el salto meteórico que tuvo en 2014, si en 2013, el 59 por ciento de la población italiana no hubiera tenido el acceso a Internet; simplemente no habrían podido hacer sus asambleas digitales, para definir sus posturas políticas.

En América Latina, Macri no hubiera logrado vencer el aparato kirchnerista, a través de sus streamings para organizar PRO en las provincias argentinas, sin el 65 por ciento de los usuarios argentinos de Internet. En Chile, los fenómenos de Boric, y del otro lado Kast, que reventaron las esferas políticas tradicionales por la izquierda y la derecha, no habrían podido suceder sin la enorme conectividad existente en Chile. En Colombia el boom de conectividad entre Petro y Rodolfo Hernández que reventó el tradicionalismo, en sus Lives, no habría sucedido sin el 70 por ciento de los colombianos que tenían acceso a Internet.

En el México de 2013 se llevó a cabo la Reforma de Telecomunicaciones. Hay que decirlo, nos tardamos mucho en abrir un sistema que se comenzaba a abrir desde la primera década del milenio en el mundo. Para 2012, apenas un 40 por ciento de la población era usuaria de Internet. Pero a partir de 2014, tras la reforma, fecha en que se fundó Morena, el crecimiento de los usuarios fue meteórico. Nunca un gobierno mexicano se había topado con tantas crisis reputacionales como el de Peña Nieto; las crisis fueron aumentando sus consecuencias al mismo tiempo que la expansión de usuarios de Internet en nuestro país.

El salto de usuarios entre el 2012 y 2015, fue del 40 por ciento al 57 por ciento, un abismo, si lo vemos en millones de personas. El descontento no habría tenido tal eco sin lo que quedó del #YoSoy132. La información en tiempo real sobre la desaparición de los 43 normalistas, no habría sido posible sin la expansión acelerada de las redes sociales. Las fotos del titular de Conagua utilizando helicópteros públicos para actividades privadas, no se habrían expandido tan rápido. El escándalo de la Casa Blanca, dado a conocer por el portal de aristeguinoticias.com, no se habría buscado, una y otra vez. La organización social tras el terremoto de 2017, que dejó mal parados a los gobiernos del momento, no habría sido posible sin la captura de información de los voluntarios en tiempo real a través de Internet. Y finalmente Morena no se habría podido organizar, ni capitalizar todo el malestar generado en esas “benditas redes sociales”, tumbando el sistema que se construyó durante 40 años.

La tardanza digital mexicana tuvo altos costos. A diferencia de otros países, donde el acceso fue constante y paulatino, en México fue explosivo. De manera acelerada pasamos del uso, al texto, de ahí a las imágenes, después a los videos, y ahora a la Inteligencia Artificial; sucedió en menos de 10 años, en otros países eso pasó en el doble de tiempo. Hoy el Banco Mundial estima que 80 por ciento de los mexicanos y creciendo, utiliza Internet. Los teléfonos de gama media y alta, se venden como pan caliente, es decir, hay millones de cámaras listas para grabar lo que sea. Mientras la 4T se ha obsesionado con controlar todo, ahora quiere lanzar una #LeyCensura.

Con artimañas obtuvo una sobrerrepresentación que los electores no votaron para controlar el Poder Legislativo, y con ello lanzaron una elección judicial. Ahora en medio de un conflicto migratorio, lanzan una reforma para controlar lo incontrolable e impredecible: las “benditas redes digitales”. Por lo aquí dicho es importante alzar la voz frente a la #LeyCensura.

EXTRA NOTA. En el marco del Día Internacional del Perro Guía, tuve la oportunidad de asistir a la Escuela para entrenamiento de Perros Guía para Ciegos I.A.P.; la labor que realizan, es increíble. En su camino han rehabilitado a más de 300 personas, con 148 binomios graduados; asimismo, han tenido una incidencia en la creación de leyes y políticas públicas. Como parte de su difusión ofrecen una experiencia que consiste en comer, con los ojos tapados, para que las personas conozcan las dificultades que vive una persona ciega; es en verdad todo un reto, desde tomar un cubierto, cómo calcular el espacio entre un plato y la boca. Ahora ellos necesitan ayuda para poder mantener esta causa y el espacio que deben renovar, si quieres conocer más sobre esta organización entra a https://www.perrosguia.org.mx/