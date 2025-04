Entre la esperanza y la desesperanza

Si bien el hecho de que no era un centro de exterminio el Rancho Izaguirre, esto no significa que ofrezca algún tipo de tranquilidad el resultado de la investigación.

La conclusión confirma una vertiente que está diseminada por todo el país. El uso de predios o ranchos para llevar a cabo adiestramiento a jóvenes para que se integren a los cárteles, señaladamente el CJNG, debe ser motivo de alarma y de una investigación que merezca todas las atenciones.

No es para ponderar que no sea un campo de exterminio porque en el fondo existe una gran cantidad de dudas que tienen que ser resueltas. Es obvio que el problema va más allá del Rancho Izaguirre, como se pudo apreciar días después cuando se descubrió otro predio en donde existía una fosa clandestina.

Hay preguntas todavía sin responder. Conversando con el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, nos dejaron claramente establecido que una cosa es lo que ellos vieron el 5 de marzo, el día del hallazgo, y otra muy distinta lo que pasó después cuando lo abrieron a la prensa, en medio del caos y confusión.

Hay preguntas sin responder a las que ahora no se ha hecho referencia directa. ¿De quién son los cientos pares de zapatos que se encontraron? ¿De quién son las mochilas y las chamarras que estaban en el predio? ¿Cómo se reclutaba a los jóvenes y cómo es posible que ninguna autoridad se diera cuenta de lo que pasaba en las redes? ¿Cómo fue posible que se supiera del rancho desde septiembre del año pasado y que pasara todo este tiempo y nadie hiciera absolutamente nada? ¿Dónde estaban las fiscalías de Jalisco y la General de la República? La FGR debe tener un delegado en Jalisco quien debió ser lo suficientemente acucioso para hacer un seguimiento del hallazgo de septiembre.

No se trata de entrar en señalamientos hacia quienes plantearon que era un centro de exterminio. No es ningún triunfo que no lo sea. Tampoco tiene sentido que quienes señalan a quienes lo dijeron y a quienes acompañaron esta versión estuvieran equivocados y que lo único que querían era despotricar contra el Gobierno.

Que no sea un centro de exterminio no significa que, en el predio y muchos otros, como se ha evidenciado, no haya actos de violencia, tortura, secuestro y agresiones de toda índole. Existen muchos centros de reclutamiento, va siendo cada vez más claro que la delincuencia organizada se ha ido apoderando de varios territorios en donde impone sus propias reglas.

Oponerse a los cárteles es la agresión, la violencia y la muerte. Diversas comunidades han optado por dejar sus lugares de origen o de plano integrarse como forma de sobrevivir; familias enteras pasan por ello.

Quizá muchos jóvenes no murieron en los ranchos o predios, pero sí pudieron haber sido asesinados en muchos otros lugares de esta zona y otras.

De manera regular se han venido descubriendo fosas clandestinas en las cuales muchos de los jóvenes que fueron llevados a este rancho, y a otros, se encuentran enterrados. La muerte se ha vestido en nuestro país de fosas clandestinas.

Lo más lamentable de lo que ha pasado sobre el Rancho Izaguirre está en que seguimos sin conocer el paradero de un buen número de jóvenes, sin pasar por alto la politización de un tema sensible en donde no hubo quien no echara agua a su molino. La mayoría del Congreso se dedicó a lanzar puyas para desacreditar a colectivos y madres buscadoras, en tanto que la oposición se dedicó a impugnar más que para denunciar el hecho para desacreditar.

Todas y todos terminamos en medio de la muerte, la confusión, la desconfianza, la tristeza y paradójicamente entre la esperanza y la desesperanza.

RESQUICIOS.

Se vislumbra para hoy otro escenario de alta expectativa. Aseguran que se darán a conocer audios de Ernesto Zedillo sobre el narcotráfico, y además echarán toda la carga del Fobaproa. Se ve que no les gustó el texto del expresidente ni su respuesta a la Presidenta; acomódese en su butaca.