Inteligencia, no abrazos

Un dato a destacar es la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 por unanimidad durante el cierre del periodo ordinario de sesiones, en el Senado. El hecho de que la oposición se sumara al oficialismo en el respaldo al documento significa un espaldarazo a la política de seguridad implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que está a cargo del titular de la SSPC, Omar García Harfuch. Nadie recuerda, en muchos años, que un responsable de seguridad generara consenso en torno a la labor que realiza. La nueva estrategia, basada en las labores de inteligencia, ha dado resultados en seis meses, mediante centenares de detenciones de generadores de violencia, decomiso de toneladas de droga y la reducción de los índices delictivos. Está claro que la etapa de los abrazos no balazos quedó superada. Los legisladores lo saben y de ahí su aval a la nueva estrategia. Ahí el dato.

La mano tras la CNTE

A los observadores no deja de llamarles la atención la actitud de choque de la CNTE, sobre todo por el hecho de que su principal demanda para amagar con un “paro nacional” es una reforma legal aprobada ¡hace 18 años! Los profesores disidentes no mostraron esa belicosidad ni cuando se concretó dicha reforma, en el sexenio de Felipe Calderón, ni en años posteriores. ¿Por qué precisamente ahora? Hay quienes empiezan a pensar que detrás de este comportamiento de la disidencia magisterial hay alguna o algunas manos dentro de la misma izquierda que buscan presionar o chantajear al Gobierno federal. La hipótesis se fortalece por la disposición al diálogo que ha mostrado la actual administración, como se vio ayer, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibió a los dirigentes de la CNTE. Los profesores disidentes no tienen la capacidad para hacer un paro nacional, pero sí para hacer ruido.

¿Frente contra Zedillo en el Senado?

Así que senadores de Morena anunciaron su intención de crear una comisión que investigue las irregularidades relacionadas con el Fobaproa, el mayor de los escándalos del sexenio de Ernesto Zedillo. La respuesta ha venido cuatro días después de que en días pasados el expresidente Zedillo enfilara baterías contra el gobierno de la 4T, con una serie de posicionamientos y entrevistas en los que se muestra en franca contraposición con políticas de los dos últimos gobiernos en el país. Zedillo no había aparecido antes con la frontalidad y recurrencia de ahora, pero ha empezado a recoger algunos apoyos de sectores opositores a la 4T, incluso de algunos que más bien lo malquerían porque en el pasado lo señalaban de abrirle camino a AMLO. Nos comentan que en el Senado, en el partido guinda parece abrirse paso un primer pulso de cierre de filas. Sólo que es un pulso, algo que suena aún muy desarticulado. Pendientes.

Hacia las 40 horas

En Palacio Nacional se anunció ayer el arranque de un proceso encaminado al establecimiento de la jornada laboral de 40 horas. Buen timing para darla a conocer: en plena conmemoración del Día del Trabajo, nos dicen. Cuando la reforma se concrete, quedará demostrado que sí era posible implementarla sin propiciar la pérdida de empleos, como ocurrió en su momento con el alza al salario mínimo. Hay quienes no olvidan que la reducción de la jornada fue uno de los ejes de gobierno presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre, durante su toma de posesión, por lo que el anuncio de ayer representa el cumplimiento de un compromiso. La primera iniciativa sobre el tema la presentó el 21 de marzo de 2023 la entonces diputada federal de Morena, Susana Prieto —a la que primero arroparon y luego dejaron sola—, y en la actual legislatura se han sumado otras cinco. Pendientes.

Enredados con las candidaturas oscuras

Extraño, nos comentan, el juego del Senado en el tema de las candidaturas al Poder Judicial que están bajo cuestionamiento —algunas de ellas señaladas hasta por presuntos vínculos con el crimen organizado—. Y es que hace apenas unos días, el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, al referirse a la respuesta que consejeros del INE alistaban para atender este problema, dio a entender que éstos iban lento. Incluso anunció luego que él mismo había pedido información a instancias de seguridad precisamente sobre dichas candidaturas. Lo que llama la atención es que ahora el Senado, vía su área contenciosa, impugnó los esfuerzos del INE por contener a candidatos oscuros. Ayer se conoció un oficio con el que se trata de tumbar el acuerdo del Instituto con el que se tenía previsto cancelar postulaciones de prófugos de la justicia, suspendidos de derechos políticos, sentenciados por violencia de género y deudores alimentarios. ¿Entonces?

Otra vez los violentos

Volvió a prender alertas en el sector empresarial la infiltración de grupos radicales violentos, ahora durante las marchas conmemorativas del 1 de mayo. Y es que resulta que ayer un grupo de encapuchados provocó destrozos en restaurantes, hoteles, cajeros y librerías, entre otros, en la zona del Centro. Diversos videos dan muestra de los ataques y provocaciones a la policía capitalina por parte de estos sujetos, aparentemente en espera de una respuesta frontal para, de esa manera, poder acusar que son víctimas de represión. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México ha cuantificado las afectaciones en 14 millones de pesos. “Hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para identificar a estos seudoluchadores sociales… esperamos que sean identificados y detenidos a la brevedad a fin de que se hagan responsables y paguen por los daños que han ocasionado”, señaló el organismo.