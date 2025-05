La cronista y narradora Karla Suárez (La Habana, Cuba, 1969) —Premio Carbet del Caribe/Francia 2012 por Habana año cero— publica en México El hijo del héroe (Colección Popular FCE, 2020): novela que explora, desde derivaciones emocionales, la participación de Cuba, durante el periodo de 1975–1991, en la Guerra de Angola. A los 12 años, el protagonista Ernesto recibe en La Habana la noticia de que su padre ha muerto en ese conflicto bélico como miembro de las milicias cubanas que participan en la lucha de liberación del país africano.

La cronista y narradora Karla Suárez ı Foto: Especial

Este suceso configura una serie de responsabilidades que el adolescente tendrá que asumir: se convierte en la cabeza familiar en una casa habitada por tres mujeres (abuela, madre y hermana). Ernesto se da cuenta que las circunstancias políticas pueden cambiarlo todo. Karla Suárez explora en las bifurcaciones indeterminadas de esa guerra en la juventud cubana de los años 70/80.

“El adolescente se convierte en el legatario de un participante en ese conflicto donde Cuba juega un papel clave, lo tratan como el hijo de un héroe combatiente. A partir de ahí, el peso de esa responsabilidad le cambia la vida, estará perseguido por ese estigma y el fantasma del padre lo persigue. Reflexiona sobre ese conflicto donde su país participa e intenta encontrar su lugar como cabeza de familia. Esa guerra marcó de manera concluyente a una generación de jóvenes cubanos”, ha dicho Karla Suárez.

¿Cómo configuró usted al protagonista? Siempre supe que tenía que ser un hombre. El machismo idealiza al varón como figura fuerte. Tras la muerte del padre, Ernesto asume el rol del ‘hombre de la casa’. Así conformé su psicología: el macho que no llora, sino que enfrenta la responsabilidad y debe honrar al padre. Me metí en la piel de ese jovencito heredero de un soldado cubano en Angola.

¿Por qué escribir sobre la guerra en Angola? Crecí con la presencia de esa guerra. Mi padre estuvo en Angola, pero no murió como el padre de Ernesto. Es un tema presente de manera circunstancial en la literatura cubana. En esta novela quise centrarme en el hecho de manera frontal, ese conflicto de 16 años forma parte de la vida de los cubanos. Pero yo no quería escribir una novela de la guerra; sino, desde la ficción explorar en la historia personal de los involucrados en los acontecimientos: el hijo con sus derivaciones emocionales y la presencia de las circunstancias históricas que configuran al héroe (el padre). Mi interés se centra en las consecuencias de la guerra.

¿Cómo se vivieron en Cuba esos 16 años de beligerancia? Abordo el impacto dentro de Cuba de esa guerra. A Angola fueron enviados más de 300 mil cubanos. Se sabe que en más de dos mil familias hay muertos; en otras, hay historias gloriosas y también tristes. Las heridas de una guerra no son sólo las visibles: están también las emocionales, que dejan aciagas huellas psicológicas. Angola es como una sombra presente en todo el libro.

¿Las nuevas generaciones saben de los hechos? Lamentablemente, no. Cuando trabajaba en la investigación para escribir la novela, me dio mucha tristeza e impotencia confirmar que muchos jóvenes no saben nada de esa guerra donde tantos cubanos murieron o no están interesados.

Portada del libro "El hijo del héroe" ı Foto: Especial