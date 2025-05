La imposibilidad de ofrecer hoy crédito a las Pymes

“Bajo el actual esquema de sobrerregulación, el modelo de negocios de cualquier pequeña y mediana empresa es inviable; no hay manera de que puedan soportar la carga de trámites de apertura, la federal y la local como protección civil, ni las cargas sociales ni los impuestos”, dice sin vacilar el director de Círculo de Crédito, Juan Manuel Ruiz Palmieri, al comentar en torno al propósito del acuerdo firmado entre el gobierno federal y la Asociación de Bancos de México que ahora encabeza Emilio Romano: “bajar las tasas de interés para abaratar el costo del crédito es la última de las acciones a tomar para impulsar a las Pymes”, remató en el marco de la 88° Convención Bancaria.

Las Pymes en nuestro país son básicamente autoempleo. Como lo expresó la directora del Inegi, Graciela Márquez, durante el foro sobre el papel de esas negociaciones dentro de la economía mexicana: las y los dueños de peluquerías, talleres de costura, automotrices, fondas y otras que constituyen el 95% del universo de unidades económicas y empleadoras, no se bancarizan porque no quieran o prefieran “estar fuera del radar” del Servicio de Administración Tributaria; no se mantienen en la informalidad en el 75% de las veces que se les interroga porque así les guste, sino sencillamente porque no les resulta como negocio.

Es decir que, a diferencia de lo que se piensa en círculos oficiales, no existe una solución mágica para potenciar el crédito para que las Pymes primero se formalicen y luego crezcan con miras a convertirse en empresas medianas.

“Más que bajar las tasas como una primera solución, se requiere una reingeniería total de los procesos administrativos y sus costos, creando trajes a la medida para los diferentes tipo de empresas, no un solo modelo que impide el crecimiento. Son tipos de acuerdo institucional-privado que existen en Estados Unidos, Canadá y Europa que permiten que las Pymes generen 24-27% del PIB de sus países”, remata Ruiz Palmieri en una entrevista que se transmitirá íntegramente en “Los Tíos Cantineros”.

Círculo de Crédito, como entidad de información crediticia que opera con más de 83 millones de expedientes de personas físicas y Pymes, aporta parámetros precisos sobre los “trajes a la medida” que utilizan los solicitantes de crédito así como su capacidad de pago… es decir, los rangos de riesgo que, al reducirse, efectivamente permiten que el crédito, en lugar de servir para cubrir compromisos como la revisión de las autoridades municipales o pago de impuestos, sea el capital de trabajo que permita la expansión y con ello la generación de flujo de efectivo.

No, no es imposible. Se requiere conocimiento… y voluntad política antes que discursos.

SIAN: la última ocurrencia del IMSS-Bienestar. Y cuando la compra de medicamentos se ha convertido en una enorme bola de engrudo que aún es difícil de desamarrar, el IMSS-Bienestar a cargo de Alejandro Svarch tuvo la ideota de lanzar en la circular 058-2025, con la que se constituye el Sistema Integral de Abasto Nacional con el que, descriptivamente, se pretende tener el control de la información y administración de contratos de compra de todos los insumos de la salud así como la distribución y entrega de los mismos a las Unidades Médicas. O sea, vaya cosa, lo mismo que existía a nivel digital y “sin costura” con el Seguro Popular.

Y no, no hablo del Fobaproa. Los integrantes de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Bancos, así como el presidente saliente Julio Carranza como el entrante, Emilio Romano, hablaron fuerte y fundamentado en la Convención de la Banca de este año sobre el Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa): una serie de acciones que evitó la quiebra del sistema hace 30 años y que permitió mantener la liquidez y seguridad de los depositantes y ahorradores. Todos ellos fueron enfáticos que tras ese esfuerzo nacional, la banca ha multiplicado la cantidad de créditos colocados así como los depósitos en resguardo en tan sólo una década.

También refrendaron su voluntad política de trabajar directamente en las mesas de análisis para acordar los métodos para facilitar el acceso al crédito mediante la reducción sistémica de los riesgos.

La quinceañera berrinchuda.