La pregunta es: ¿quién es la autoridad en la GAM?

Otra vez el tema de la seguridad en espectáculos masivos está dando de qué hablar. Y es que resulta que ahora colapsó la estructura próxima a un escenario que se montó en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero para un show por el Día de las Madres en el que participarían Alicia Villarreal, Ángela Carrrasco y Ana Cirré. De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, fueron las rachas de viento las que derribaron la estructura, dejando a siete personas lesionadas. Quien ya salió a desmarcarse de cualquier responsabilidad fue el alcalde. Y es que la alcaldía contrató el evento, pero Janecarlo Lozano se apuró a apuntar hacia la empresa del montaje. Por lo pronto, se ha informado, se requerirá a la alcaldía el programa especial de Protección Civil para que la Fiscalía de la CDMX realice los peritajes correspondientes. Pendientes.

Pepín, con la piel delgada

El que anda muy enojado con la prensa tabasqueña es el secretario de Gobierno de esa entidad, José Ramiro López Obrador. Y es que resulta que el funcionario, conocido como Pepín, de plano tildó de “buitres” a periodistas de la entidad, sólo porque le preguntaron sobre la situación de inseguridad que prevalece en la entidad. Y no sólo eso. Resulta que el hermano del expresidente también les pidió “bajarle” a la información que da cuenta de los hechos de violencia que se han agravado en el estado a partir de la llegada de Javier May al gobierno. “Ya bájenle, ¿por qué no dan otra noticia?, hay noticias buenas en Tabasco”, cuestionó el funcionario. Lo que es un hecho es que que hay datos duros que dan cuenta del deterioro de los indicadores de seguridad en el “edén”. Apenas el mes pasado el Inegi informó, por ejemplo, que la Ciudad de Villahermosa es donde los ciudadanos tienen la mayor percepción de inseguridad, 9 de cada 10. Ah, pero ahora el problema es de los medios. Uf.

Golpe al robo de autopartes

Relevante, nos comentan, el golpe simultáneo que autoridades de seguridad dieron en la Ciudad de México y el Estado de México como parte de una estrategia contra el robo de vehículos y autopartes. Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez Camacho, quienes en colaboración con efectivos de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional efectuaron 80 operativos. En ambas entidades fueron además 20 órdenes de cateo y 10 verificaciones las que se ejecutaron, en las cuales se aseguraron autopartes. En el caso de la Ciudad de México, se ha informado, las acciones fueron ordenadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por lo que además de los elementos policiacos participaron integrantes de la Fiscalía General de Justicia, del Instituto de Verificación Administrativa y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.

La piedra que faltó

Ayer terminó el ciclo de reuniones entre autoridades y colectivos de búsqueda, durante el cual fue más que evidente la disposición de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de escuchar a las víctimas. No se puede decir lo mismo de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, a quien jamás se le vio por ahí. Las madres buscadoras acusaron el desdén de doña Rosario y su nula sensibilidad hacia el fenómeno de la desaparición forzada, a pesar de que su familia fue víctima de esta práctica, aunque por motivos distintos a los actuales. La titular de Segob encabezó nueve reuniones con madres buscadoras, a las cuales asistieron representantes de 156 colectivos de búsqueda de desaparecidos originarios de 28 estados del país. El intercambio de impresiones, nos aseguran, fue muy enriquecedor. De lo que se perdió Piedra Ibarra, quien ayer fue puesta como ejemplo de las “simulaciones” de ciertos funcionarios.

El otro Javier Corral

Vaya papel, nos dicen, el que le toca jugar en la actual coyuntura al senador de Morena Javier Corral Jurado. Ayer anunció con bombo y platillo que el oficialismo —del que forma parte— prevé la creación de un organismo no autónomo encargado de regular las telecomunicaciones. El ente administrativo será una copia de lo que fue la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), al que Corral combatió a lo largo de muchos años, a veces incluso contra la línea del que era su partido, el PAN, por considerar que no era conveniente que estuviera bajo el control del Gobierno. Corral fue uno de los principales promotores de la reforma constitucional del 2013 que dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones, con autonomía plena de los tres Poderes, algo por lo que siempre había luchado. Pero eso ya lo olvidó Corral. Ahora, como flamante legislador de la 4T, es un entusiasta defensor de lo que muchos especialistas consideran una regresión.

¿Y el desafuero del Cuau?

Con la novedad de que Fiscalía de Morelos no ha presentado una nueva solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, en el caso que, suponen algunos, seguiría abierto en su contra por la denuncia que presentó la hermana del exgobernador por el delito de violación en grado de tentativa. Fue el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, quien dio cuenta de lo anterior tras haber transcurrido ya un mes desde que la mayoría cuatroteísta rechazó tramitar el asunto en San Lázaro. Para el legislador, sin embargo, el tema está cerrado. Es sabido que en la decisión que se tomó en el caso del exfutbolista se hizo un exhorto a la fiscalía estatal para que subsanara las deficiencias en la integración del expediente que derivó en la solicitud a la Cámara para quitarle el fuero a Blanco. Con lo anterior, este último tendrá mucha tranquilidad.