• Negociar y no bloquear, piden a camioneros

No agrada, nos comentan, a los sectores del transporte, industrial, de la construcción y textil el amago que han hecho organizaciones como la AMOTAC, de realizar bloqueos para exigir que el Gobierno cumpla una serie de demandas. Ayer en un pronunciamiento, diversas cámaras entre ellas la Concamin, la ANPACT, la Canacar, la Canapat, además de la CMIC y la Canaintex se deslindaron de las acciones con las que se busca desquiciar la movilidad de personas y mercancías. “El sector del autotransporte enfrenta diversos retos que requieren atención permanente y soluciones de fondo. Sin embargo, estamos convencidos de que la vía más efectiva para atender cualquier inquietud o demanda legítima es el diálogo institucional, la interlocución responsable y la construcción de acuerdos entre autoridades y sector productivo”, señalaron. Han dejado claro que cualquier interrupción en vías de comunicación generará afectaciones económicas. Pendientes de si la AMOTAC las lleva a cabo o ya no.

• Van 15 por Guerrero, sólo 3 competitivas

¿Pues qué regalan?, nos comentan, se preguntaban ayer los registradores de Morena al darse cuenta de que no dejaban de caer las solicitudes de registro de aspirantes a la gubernatura de Guerrero. Al final resultó que están interesados en gobernar la entidad nada menos y nada más que 15 políticas y políticos del más variado origen, aunque claramente con posibilidades diferenciadas de triunfar. Entre quienes llevan el pulso político de la entidad, consideran, sin embargo, que no hay que hacerse muchas bolas, porque son claramente tres los perfiles que tienen mayor presencia y conocimiento entre los guerrerenses: la senadora con licencia Beatriz Mojica, la exconsejera de la Presidencia de la República, Esthela Damián y la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López. Nos dicen que los otros nombres sólo hay que tenerlos en lista, porque una vez definido quién quedará como coordinadora de la defensa de la transformación y por ende será candidata a la gubernatura, aquellos ofrecerán su apoyo, aunque no gratuitamente. Pendientes.

• El tablero de Quintana Roo

Y hablando de los tableros de Morena rumbo a la definición de candidaturas en los 17 estados en los que se renovará la gubernatura, nos cuentan que en el caso de Quintana Roo ayer se comenzaron a acomodar las cosas. Y es que resulta que el senador Eugenio Segura, quien es más conocido como Gino, ayer solicitó licencia a su escaño. “Desde el primer día que asumí el cargo de senador, hice el compromiso de servir a México y a Quintana Roo con absoluta convicción. Hoy, atendiendo esa misma responsabilidad y por petición del pueblo, he decidido regresar a mi tierra para sumarme de tiempo completo a las tareas de organización y fortalecimiento territorial de nuestro movimiento”, anunció en un video. Algunas mediciones, nos aseguran, colocan a Segura en una posición competitiva. Se espera que el próximo viernes los interesados en suceder a Mara Lezama en 2027 acudan al World Trade Center a registrarse en el proceso de la 4T. Una vez hecho el registro y tras una criba de la dirigencia nacional, vendrá la definitoria encuesta.

• Tumban acciones afirmativas

Con la novedad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de tomar una decisión relevante en materia de paridad, aunque no precisamente para ampliarla. Y es que resulta que ayer echó abajo los lineamientos que establecían acciones afirmativas de cara a la renovación de alcaldías el año entrante en Jalisco. Es sabido que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad había establecido que en Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán, fueran postuladas sólo mujeres, ya que nunca han gobernado estas demarcaciones. Incluso, nos recuerdan, en el caso de Zapopan se había planteado que fueran postuladas mujeres indígenas o de la diversidad sexual. El caso es que esta medida ha sido ya revocada con cuatro votos a favor y dos en contra con el argumento de que las medidas excedían los límites de regulación. Nos piden esperar el reclamo que vendrá de organizaciones feministas que antes de la sesión de ayer ya habían advertido que venía un “inédito y alarmante retroceso democrático”.

• Líos con las visas

Con la novedad de que también mandatarios priistas andan en problemas relacionados con su visa para entrar a Estados Unidos. Y es que resulta que ahora el gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, declaró a pregunta de reporteros: “Yo diría que sí tengo visa, sí tengo visa, ahorita están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”. También declaró el mandatario estatal que ya acudió al consulado para verificar el estatus del documento y que ahí lo pasaron a un cuartito donde le hicieron algunas preguntas. “Me dijeron: ‘Aquí está tu visa, no te la vamos a retirar, pero sí hay que resolver el tema de algo’. No sé, de algo como que a algunos los detienen cada vez que pasan por el aeropuerto, porque hubo un homónimo y te están deteniendo cada vez que pasas hasta que resuelves el tema de fondo, que es lo que yo estoy tratando de hacer con el consulado”, agregó. Nos recuerdan que no es el único que trae broncas con la posesión o en otros casos con la vigencia del documento. Así que atentos.

• Un alto a los inquietos

Nos dicen que en medio de lo que ya muchos ven como una batalla partidista —entre el oficialismo y el PAN— por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en Chihuahua, en abril pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso un estate quieto a Morena, que andaba como cuchillito de palo para exigir que el INE aceptara su denuncia contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusa de boicotear la marcha en la que los del guinda buscaron —sin éxito— presionarla sobre el asunto de la injerencia extranjera. Nos explican que después de que el INE de plano se declaró incompetente al respecto, el TEPJF le hizo segunda y determinó que este asunto sólo lo puede resolver el Instituto Electoral de Chihuahua. Y aunque, nos dicen, puede que el fallo sólo extienda el tiempo para dirimir el mencionado conflicto, lo que sí es un hecho es que aquí podría verse por el momento un revés para los morenistas y, de la misma forma, un punto para la gobernadora. Ahí el dato.