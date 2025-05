Intransigencia de la CNTE

Hay quienes piensan que no se justifica la actitud de la CNTE, al mantener su plantón afuera de Palacio Nacional y sus movilizaciones, a pesar de la apertura al diálogo que mantiene el Gobierno federal. Al gesto de la Presidenta Claudia Sheinbaum de promover un aumento salarial de 10 por ciento —más del doble de la inflación— y ampliar las vacaciones para el magisterio, los maestros disidentes respondieron con bloqueos a vialidades, que provocaron severos problemas en la movilidad durante al menos cinco horas en la zona centro de la Ciudad de México. Por cierto, los líderes de la CNTE advirtieron que continuará la “huelga nacional”, pero nadie ha dicho cuántas escuelas del país están en paro. Es probable, nos dicen, que los inconformes no hayan presumido sus cifras, como sí lo han hecho en otras ocasiones, conscientes de que quienes han dejado de laborar son muy pocos, como para que al movimiento se le pueda dar un carácter nacional. Veremos qué sigue.

Respaldo en Congreso de EU

Y nos piden no perder de vista el pronunciamiento que hicieron integrantes del Caucus Hispano en el Congreso de Estados Unidos ante la propuesta republicana de gravar con un cinco por cierto las remesas que mandan los paisanos al exterior. Fue a través de una carta enviada al presidente del Congreso, Mike Johnson, que congresistas hispanos advierten que esta medida afecta desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes y socava los lazos económicos con otras naciones. En su escrito dan la razón, nos hacen ver, a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al advertir que “ya ha condenado públicamente esta propuesta, calificándola de perjudicial para la economía de ambos países”. Señalan los congresistas que limitar las remesas agravaría precisamente las presiones migratorias que los republicanos del Congreso pretenden abordar. Tienen razón cuando anotan que cuando se detenga el flujo de dinero, la desesperación impulsará a más personas a emprender el peligroso viaje a la frontera sur de Estados Unidos. Pendientes.

Lleva Walmart 2 mil mdp a Yucatán

Y fue el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien dio cuenta de que ha sido gracias a las buenas condiciones y certezas que ofrece su entidad, que el gigante global Walmart decidió invertir en su entidad mil 920 millones de pesos. El dato es relevante, se ha informado, porque permitirá que se generen 800 empleos directos, casi 1,500 indirectos y se establecerán 27 nuevas tiendas en los municipios de Mérida, Progreso, Acanceh, Kanasín, Tekax, Tizimín y Valladolid. “Agradezco esta inversión que cada día va a convertir a Yucatán en un destino más seguro, más competitivo y atractivo para las empresas, generando que el empleo formal vaya de la mano con el esfuerzo para que las empresas locales puedan unirse a las cadenas de valor y lo Hecho en Yucatán cada día esté en más anaqueles de Walmart, no sólo en nuestro estado, sino en toda la República y más allá de nuestras fronteras”, indicó el gobernador, en un acto en el que estuvo presente el vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, Javier Treviño Cantú. Ahí el dato.

Resultados en Guanajuato

Nos piden no pasar por alto el hecho de que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fueron a Guanajuato para revisar la estrategia de seguridad aplicada en la entidad. El envío de dos de los principales integrantes del Gabinete de Seguridad habla de la importancia que la mandataria federal le ha dado al rescate de Guanajuato, a pesar de estar gobernado por un partido distinto al suyo. La coordinación institucional se aplicó en la entidad por encima de los colores y el resultado no puede ser más contundente: una baja de 35 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos. Las palabras de la gobernadora Libia Dennise García, cuando dijo: “Refrendamos el compromiso de seguir trabajando en equipo, porque la seguridad la construimos todos”, reflejan el espíritu de esta colaboración entre Poderes sin sesgo político. Bien.

Tigre para Ulises Lara

Mucho se especuló sobre cuál sería el destino de quien durante más de un año estuvo al frente del despacho de la Fiscalía capitalina, y de quien se daba como un hecho que sería candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual no ocurrió. Ayer se supo que Ulises Lara López ya encontró acomodo, como delegado de la FGR en Morelos, lo que significa que se ganó la rifa del tigre. Y es que, como parte de su nuevo encargo, le tocará dar seguimiento a las carpetas abiertas en contra de siete alcaldes, entre ellos los de Cuautla, Jesús Corona, y de Atlatlaucan, Agustín Toledano, quienes recientemente se reunieron con un peligroso generador de violencia del oriente de la entidad. Seguramente lo primero que le dijeron a Ulises al llegar a su despacho, es que en Morelos operan al menos 14 grupos de la delincuencia organizada, a los cuales le tocará combatir, como nuevo responsable de la FGR en la entidad.

Cruje Morena

Y quienes ayer tuvieron un intercambio por el tema de la unidad en Morena fueron el presidente el Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el vocero de los diputados del guinda, Arturo Ávila. Y es que el primero le dio a este último un coscorrón, nos comentan, al señalarlo por la división que prevalece en la banda de Morena en el congreso estatal. “Llamo a la unidad, llamo a Arturo Ávila a la unidad. Es una vergüenza que la fracción del partido esté dividida en el Congreso local. Es un pésimo ejemplo. No podemos predicar cosas a nivel nacional y hacer otras en los estados”, sostuvo el senador. Pero el diputado no se quedó con las ganas y respondió en las benditas redes y no ha faltado quien lea un revire en la respuesta: “Me reservo cualquier comentario; la unidad se construye con prudencia y sin protagonismos. Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y el Consejo Nacional de Morena, han sido muy claros en el comportamiento que debemos tener quienes militamos en Morena”. ¡Qué tal!