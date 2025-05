› Arranca la CNE

Con la novedad de que ayer entró en funciones la nueva Comisión Nacional de Energía, creada en remplazo de la ya extinta Comisión Reguladora de Energía. El nuevo ente, se ha informado, a diferencia de su antecesor, es un órgano sectorizado de la Secretaría de Energía. Su función será la de regular las cadenas de producción del gas natural, el gas LP, los petrolíferos, petroquímicos y la electricidad. Tendrá por ello a su cargo el otorgamiento de permisos, la supervisión y regulación de la producción, y la verificación y sanción de irregularidades del sector, el cálculo de tarifas y contraprestaciones, entre otras funciones, con independencia técnica y operativa. La CNE, ha informado Energía, cartera a cargo de Luz Elena González, estará dirigida y administrada por Juan Carlos Solís Ávila, maestro y doctor en Ingeniería en Energía por la UNAM, pero tendrá también un Comité Técnico que debe avalar muchas de las decisiones. Este último lo conforman expertos como María Elena Huesca Pérez, Diego Marie Phillippe Chatellier Lorentzen y Lissette Mendoza Barrón. Ahí el dato.

› “Ahorros suficientes”

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Días azarosos

Muchas cejas siguen levantadas, en el mejor de los casos, porque en el peor ya hay también muchas personas indignadas, luego de que el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Mariscal, declarara que “incluso si hubiera una recesión, los hogares mexicanos tienen ahorita ahorros suficientes y su hoja de balance está bastante fuerte para poder afrontar una situación de recesión”. Fue en una participación en la 2025 Latin American Cities Conferences: Mexico City, donde el funcionario dio cuenta de que “se puede ver que los ahorros de la población mexicana han venido creciendo”. A muchos llamó la atención la generalización que hizo, porque, han advertido que en su dicho parece no tomar en cuenta que en el país hay millones de personas viven al día o en medio de una situación de vulnerabilidad financiera o sobreendeudamiento y han retomado indicadores que lo refutan. Dicen que en su camino al optimismo, don Rodrigo se resbaló con una cáscara de insensibilidad. ¿Será?

› “Delfina es de las nuestras”

Y fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la que fue arropada y apapachada por el magisterio al grito de “Delfina, maestra, es de las nuestras”. Nos cuentan que las porras incluso hicieron retumbar el Palacio de Gobierno, tras anunciar la mandataria estatal la asignación de dos mil basificaciones a profesores mexiquenses. Es sabido que la profesión de Gómez Álvarez de la de maestra y que en su administración está por alcanzar las 10 mil, por lo que los maestros están requetebién con ella. El anuncio se dio por cierto en un momento en el que a nivel federal se enfrenta el desafío de los integrantes de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación, que presionan para obtener una serie de exigencias laborales y de ingresos. Por cierto que ayer mismo la gobernadora entregó la presea de honor Estado de México, la condecoración Maestro Altamirano y el Estímulo Laura Méndez de Cuenca a maestros con trayectoria ejemplar. Ahí el dato.

› Veracruz se calienta

Veracruz se calienta cada día más, no sólo por el aumento de la temperatura, sino por lo caldeado de los ánimos en el contexto del proceso electoral. La gobernadora Rocío Nahle afirmó ayer que en 57 municipios los ánimos “están encendidos”, por lo que fueron desplegados en ellos casi seis mil elementos del orden. Las peticiones de protección de candidatos representan un termómetro político que no deja de subir. Ayer la cifra se actualizó a 123, lo que significa un aumento de 115.7 por ciento en ocho días, pues el 12 de mayo había 57. Este jueves Nahle tendrá una plática con la Presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la necesidad de garantizar que los comicios del próximo 1 de junio se lleven a cabo en violencia. En el intento, nos dicen, jugará un papel fundamental el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, con quien la mandataria estatal ya tuvo ayer un primer acercamiento. Lo deseable es que que los comicios lleguen a buen puerto. Veremos.

› No más abrazos

Nos recomiendan no pasar por alto la irresponsabilidad del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien instruyó públicamente a los policías a su cargo matar a los presuntos delincuentes ante cualquier circunstancia. “Si se dan a la fuga y desde luego ven que están disparando, hay que abatirlos; si ven que están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos”, dijo. El edil estaba molesto por el asesinato a balazos, horas antes, de una empleada del ayuntamiento. Justificada su molestia, nos dicen, pero no su reacción, al ordenar a sus agentes privilegiar la acción letal por encima de otros recursos que deben usar los policías profesionales. Por cierto, don Carlos es el mismo que fue señalado como autor intelectual del vandalismo en contra del senador de Morena, Raúl Morón, el pasado 26 de abril. Y carga con una denuncia penal por agresiones verbales contra periodistas locales. Ahí el perfil de quien pide a sus policías tirar a matar. Uf.

› No hay dinero

La promesa de que sus derechos laborales no serían trastocados con la reforma judicial aprobada el año pasado sólo quedó en eso, nos comentan. Y es que resulta que el Consejo de la Judicatura Federal ya notificó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la Jufed, que no tiene recursos suficientes para indemnizarlos después de que rechazaron participar en el proceso de elección del Poder Judicial Federal. Los integrantes de la Judicatura notificaron la resolución al oficio que presentó la dirigente de la Jufed, Juana Fuentes, para solicitar el pago contemplado en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional. Se dijo que se respetaría la decisión de cada juzgador que no estuviera de acuerdo con someter a un proceso de elección, pero la realidad es que “no se cuenta con los recursos económicos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a poder de la Tesorería de la Federación…” Uf. A ver qué se viene encima.