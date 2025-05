No hay dinero

La promesa de que sus derechos laborales no serían trastocados con la reforma judicial aprobada el año pasado sólo quedó en eso, nos comentan. Y es que resulta que el Consejo de la Judicatura Federal ya notificó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la Jufed, que no tiene recursos suficientes para indemnizarlos después de que rechazaron participar en el proceso de elección del Poder Judicial Federal. Los integrantes de la Judicatura notificaron la resolución al oficio que presentó la dirigente de la Jufed, Juana Fuentes, para solicitar el pago contemplado en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional. Se dijo que se respetaría la decisión de cada juzgador que no estuviera de acuerdo con someter a un proceso de elección, pero la realidad es que “no se cuenta con los recursos económicos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a poder de la Tesorería de la Federación…” Uf. A ver qué se viene encima.

