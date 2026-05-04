› Aguachiles en Madrid

Viajeros que conocen Madrid como la palma de su mano nos dan cuenta del auge que está teniendo un conjunto de restaurantes llamados Los Aguachiles. Éstos se ubican en sitios estratégicos de esa ciudad que para nada pueden considerarse populares. Hay dos en el barrio de Salamanca y otro más en el barrio de Chueca, y habría además por ahí otros restaurantes hermanos. Nos dicen que se trata de emprendimientos que apuestan a convertirse en negocios prósperos con una carta en la que predominan los platillos sinaloenses. Ya para empezar su nombre hace alusión a uno de los platillos típicos de esa entidad. Pero ha comenzado a levantar cejas el empuje que trae la franquicia en cuyo éxito no puede escatimarse para nada el talento de los chefs, pero también la coincidencia que tiene el origen de la cocina de Los Aguachiles con el del embajador de México en España, Quirino Ordaz. Hay quien quiere ver detrás de todo esto la mano del exgobernador sinaloense, que con una mano supuestamente estaría atendiendo los temas diplomáticos y al mismo tiempo, con la otra, temas empresariales. Aunque, nos dicen los viajeros, eso ya sería de mal pensados.

› José Ramón e Inzunza, en defensa de la 4T

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Y llamó la atención, nos comentan, cómo en las benditas redes terminaron haciendo mancuerna en defensa de la Cuarta Transformación José Ramón López Obrador y el senador sinaloense Enrique Inzunza. Y es que resulta que el primero publicó en “X”, a propósito de las investigaciones de la justicia de Estados Unidos que han alcanzado al ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y al propio Inzunza: “Sabemos bien que lo que está en juego no es un gobierno. Es un modelo de país. México no es un país subordinado. Frente a narrativas externas y poderes hegemónicos que históricamente han pretendido influir mediante presión, fuerza o desinformación, México está demostrando que hay otro camino: El de la soberanía nacional...”. No tardó el legislador en replicar y responder al hijo mayor de AMLO. “Sí, estimado @_JRLB_… El pueblo de México es grandioso y libertario, y no acepta ni aceptará injerencias ni imposiciones de quienes, por desconocer su grandeza y gallardía histórica, piensan que es posible subordinarlo y subyugarlo”. ¿Qué tal el uno-dos?, nos comentan.

› Ahora se va Yunes y raspa a Alito

Cuando parecía que al Partido Revolucionario Institucional ya se le habían ido todos los personajes que se le podían ir —la mayoría de ellos, por cierto, echando ajos y cebollas contra su dirigente nacional—, resulta que apareció el diputado local veracruzano Héctor Yunes, a renunciar a su militancia de más de 40 años. “Mi renuncia obedece a que el partido hoy se encuentra secuestrado por un personaje impresentable que pretende seguir decidiendo por décadas el futuro del PRI. Alejandro Moreno no sólo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto ni futuro”, señala el legislador en un video que subió a las redes. Y no sólo eso, también refiere que el tricolor que a su juicio fue “por décadas el mejor partido de México, hoy, por la caciquil conducción del peor presidente de su historia, se encuentra extraviado en una ruta incierta, que tristemente podría conducir a su extinción”. Para muchos el discurso de Yunes fue una especie de déjà vu. Como se espera que lo sea la eventual respuesta de Alito: una andanada de insultos y descalificaciones, nos dicen.

› De los pocos que saltó por Rocha

Nadie sabe si el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, esperaba que el morenismo en pleno, reunido ayer en la Ciudad de México en su congreso nacional para elegir a su nueva dirigente partidista, cerraría filas en torno del mandatario con licencia Rubén Rocha Moya, con el recurrente “¡no estás solo!”, que se ha aplicado en otros casos, o si de plano optó por un reflector que nadie deseaba. Y es que resulta que fue de los pocos militantes del guinda que ayer dio la cara por su “amigo entrañable” de quien salió en defensa ante las acusaciones estadounidenses de narcotráfico. “Muchos años hemos luchado juntos por este proyecto”, expresó, al ufanarse de la añeja relación entre ambos. Y fue más allá. Consideró que la manera en que el gobernador con licencia enfrenta el proceso debería ser ejemplo para otros actores políticos. A su parecer, detrás de los señalamientos sólo hay una “intriga que no tiene nombre”, orquestada por quienes sólo buscan posiciones políticas. Ahí pues la visión del mandatario sudbajacaliforniano, que no quiso marcar distancia de quien fuera su par en Sinaloa. ¿Qué tal?

› Otro golpe de la Marina

Y nos piden no perder de vista los golpes que de manera continua sigue dando la Marina, a cargo del Almirante Raymundo Morales. Y es que resulta que fue ahora en una operación que tuvo lugar en Oaxaca, donde se consiguió la incautación de dos toneladas de presunta cocaína. La droga, se ha informado, fue decomisada a 103 millas náuticas, unos 190 kilómetros, de la décima región naval con sede en Salina Cruz. “El aseguramiento fue de 78 bultos embalados en bolsas de color negro, que contenían un total de dos mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso de 2,154 toneladas”, ha informado la Armada, que además puso a disposición el cargamento ilegal para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente. Y ha dado cuenta de que la afectación económica al crimen organizado que pretendía comercializar la sustancia se estima en unos 4.3 millones de pesos. Igualmente se ha evitado que millones de dosis de esta droga puedan llegar a las calles. Vale la pena destacar la labor continuada de los marinos, que no tiene precedente.

› Tortugas desprotegidas ante morenista

Y es al líder de Morena en Macuspana, Tabasco, Antonio Silván, al que le hacen lo que el viento a Juárez las disposiciones ambientales que aplica nuestro país para procurar la supervivencia de especies amenazadas. No se explica de otra manera, nos comentan, el que las haya burlado para consumir, como si fuera un simple pollito rostizado, una tortuga guao, según se aprecia en fotografías difundidas el pasado fin de semana. En las imágenes se observa al morenista, con gesto de alegría y una tortilla en la mano izquierda, mientras dirige la derecha hacia el plato que contiene al animal recién cocinado. Se ha informado que la tortuga guao tres lomos (Staurotypus triporcatus) está catalogada como amenazada —NOM-059 Semarnat— y que su aprovechamiento está regulado por la ley. Como era de esperarse, en las benditas redes han surgido reclamos y muestras de indignación, al igual que exigencias de que el caso se indague y eventualmente se aplique una sanción. Ya se verá lo que resuelve Profepa, tras enterarse del caso. Pendientes.