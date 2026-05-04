› Tortugas desprotegidas ante morenista

Y es al líder de Morena en Macuspana, Tabasco, Antonio Silván, al que le hacen lo que el viento a Juárez las disposiciones ambientales que aplica nuestro país para procurar la supervivencia de especies amenazadas. No se explica de otra manera, nos comentan, el que las haya burlado para consumir, como si fuera un simple pollito rostizado, una tortuga guao, según se aprecia en fotografías difundidas el pasado fin de semana. En las imágenes se observa al morenista, con gesto de alegría y una tortilla en la mano izquierda, mientras dirige la derecha hacia el plato que contiene al animal recién cocinado. Se ha informado que la tortuga guao tres lomos (Staurotypus triporcatus) está catalogada como amenazada —NOM-059 Semarnat— y que su aprovechamiento está regulado por la ley. Como era de esperarse, en las benditas redes han surgido reclamos y muestras de indignación, al igual que exigencias de que el caso se indague y eventualmente se aplique una sanción. Ya se verá lo que resuelve Profepa, tras enterarse del caso. Pendientes.