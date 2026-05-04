› Otro golpe de la Marina

Y nos piden no perder de vista los golpes que de manera continua sigue dando la Marina, a cargo del Almirante Raymundo Morales. Y es que resulta que fue ahora en una operación que tuvo lugar en Oaxaca, donde se consiguió la incautación de dos toneladas de presunta cocaína. La droga, se ha informado, fue decomisada a 103 millas náuticas, unos 190 kilómetros, de la décima región naval con sede en Salina Cruz. “El aseguramiento fue de 78 bultos embalados en bolsas de color negro, que contenían un total de dos mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso de 2,154 toneladas”, ha informado la Armada, que además puso a disposición el cargamento ilegal para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente. Y ha dado cuenta de que la afectación económica al crimen organizado que pretendía comercializar la sustancia se estima en unos 4.3 millones de pesos. Igualmente se ha evitado que millones de dosis de esta droga puedan llegar a las calles. Vale la pena destacar la labor continuada de los marinos, que no tiene precedente.