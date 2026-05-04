› De los pocos que saltó por Rocha

Nadie sabe si el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, esperaba que el morenismo en pleno, reunido ayer en la Ciudad de México en su congreso nacional para elegir a su nueva dirigente partidista, cerraría filas en torno del mandatario con licencia Rubén Rocha Moya, con el recurrente “¡no estás solo!”, que se ha aplicado en otros casos, o si de plano optó por un reflector que nadie deseaba. Y es que resulta que fue de los pocos militantes del guinda que ayer dio la cara por su “amigo entrañable” de quien salió en defensa ante las acusaciones estadounidenses de narcotráfico. “Muchos años hemos luchado juntos por este proyecto”, expresó, al ufanarse de la añeja relación entre ambos. Y fue más allá. Consideró que la manera en que el gobernador con licencia enfrenta el proceso debería ser ejemplo para otros actores políticos. A su parecer, detrás de los señalamientos sólo hay una “intriga que no tiene nombre”, orquestada por quienes sólo buscan posiciones políticas. Ahí pues la visión del mandatario sudbajacaliforniano, que no quiso marcar distancia de quien fuera su par en Sinaloa. ¿Qué tal?