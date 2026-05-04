› José Ramón e Inzunza, en defensa de la 4T

Y llamó la atención, nos comentan, cómo en las benditas redes terminaron haciendo mancuerna en defensa de la Cuarta Transformación José Ramón López Obrador y el senador sinaloense Enrique Inzunza. Y es que resulta que el primero publicó en “X”, a propósito de las investigaciones de la justicia de Estados Unidos que han alcanzado al ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y al propio Inzunza: “Sabemos bien que lo que está en juego no es un gobierno. Es un modelo de país. México no es un país subordinado. Frente a narrativas externas y poderes hegemónicos que históricamente han pretendido influir mediante presión, fuerza o desinformación, México está demostrando que hay otro camino: El de la soberanía nacional...”. No tardó el legislador en replicar y responder al hijo mayor de AMLO. “Sí, estimado @_JRLB_… El pueblo de México es grandioso y libertario, y no acepta ni aceptará injerencias ni imposiciones de quienes, por desconocer su grandeza y gallardía histórica, piensan que es posible subordinarlo y subyugarlo”. ¿Qué tal el uno-dos?, nos comentan.

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