La difícil tarea de escoger candidatos en la elección judicial

Faltan nueve días para que se lleve a cabo la elección judicial, la cual ha generado una de las discusiones públicas más controvertidas de la historia del México moderno, polarizando a la opinión pública.

Mientras que para unos representa la gran reforma judicial, la cual acabará con la corrupción que ha imperado por décadas en el Poder Judicial, para otros es un golpe al Estado, al liquidar al Poder Judicial, además de ser un absurdo que se elijan por votación directa los cargos judiciales, los cuales requieren de personas con mucha preparación profesional, experiencia y honradez.

Debemos de reconocer que ambas posturas tienen en parte razón, pues es innegable que el Poder Judicial no funciona correctamente y que existe una gran corrupción, sobre todo en materia local, y que requería una gran reforma; por el otro lado, desde luego que se tiene razón en que una elección de ministros, magistrados y jueces por medio de voto directo puede ser un absurdo, además de que la selección de los candidatos fue poco transparente y totalmente politizada, con un agregado más, que no se explica cómo fueron escogidos los distritos donde se votarán los diferentes candidatos, debe de haber razones de logística electoral partidista, para favorecer a los candidatos afines al movimiento.

No obstante, ya tenemos la elección judicial a la vista, qué hacemos; votar o no votar. Muchos analistas, partidos de oposición y juristas han propugnado por no votar para que de esta forma no se legitime la elección. Respeto su postura, pero no estoy de acuerdo, por mi parte considero que ante la trascendencia de la elección lo mejor es salir a votar.

Uno de los problemas para votar es el gran número de candidatos a escoger. Siendo abogado y catedrático conozco pocos perfiles para votar, imaginen las personas ajenas a la política y la vida pública del país, simplemente no sabrán por quién votar y pueden ser presa fácil de los promotores del voto, por ello, sugiero que para los que sí quieran votar le dediquen unas horas de su tiempo en analizar en varios sitios de Internet los que se consideran mejores perfiles.

Para facilitar las cosas y conocer a los candidatos hay varios lugares donde informarse: Uno de los que me parecen más accesibles y con información relevante lo desarrolló la columnista Viri Ríos, en su página que se llama viririos.com; ahí encontrarán la lista de candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (boleta morada), así como también la boleta verde, que integra a los candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial, que para mí es el voto más importante, pues serán ellos los encargados de vigilar y castigar a los juzgadores que se considere que no cumplen con la ley.

La lista de candidatos es muy amplia, para ministro hay 64, 33 mujeres y 31 hombres, de los cuales se deben escoger 9, cinco mujeres y cuatro hombres; mientras que para el Tribunal de Disciplina Judicial hay 38 candidatos, de los cuales se deben de elegir a 5, además de todos los demás cargos a votar, que suman un total de 881.

En la lista para ministros hay buenos, regulares, malos y muy malos perfiles, hay personas con una excelente carrera judicial, académicos reconocidos, por los que se puede votar con confianza en ellos, mientras que también existe una gran cantidad de candidatos con una clara filiación política a Morena, por ello es que, si se quiere que ganen los mejores perfiles, tiene que haber voluntad política desde la Presidencia de la República, de lo contrario, será un desastre la elección judicial.