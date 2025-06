Lo universal del conflicto amoroso

Valeria Villa*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Qué hace que una relación funcione? ¿Qué nos empuja a buscar ayuda profesional? Aunque cada pareja es un universo propio, hay ciertos patrones que se repiten en la consulta terapéutica. A través de cuatro historias reales, que son parte de la cuarta temporada de la serie documental Couples Therapy (Terapia de parejas) se exploran los hilos invisibles que unen a tantas parejas en sus momentos de crisis. La serie se puede ver en varios servicios de streaming.

La primera historia no es de una pareja tradicional, sino de un trío relacional formado por Aryn, Josh y Lorena. Aunque Aryn y Josh han mantenido una relación abierta durante ocho años, los problemas empezaron cuando Josh se enamoró de Lorena. En lugar de seguir explorando la no monogamia ética, se vieron forzados a cuestionar conceptos como jerarquía, poder y anarquía relacional. ¿Quién tiene derecho a decidir por los tres? Lorena sufre cuando Josh prioriza a Aryn. Josh, aunque se muestra emocionalmente expresivo, tiene grandes dificultades para escuchar. La terapia los confronta con una verdad incómoda: no basta con sentir mucho, hay que aprender a escuchar más.

Rex y Joey, una pareja de origen oriental, enfrentan conflictos marcados por la religión, la cultura y el pasado familiar. Joey vivió 30 años con su madre, una figura dominante que rechaza a Rex. Él, criado en un entorno emocionalmente frío, se muestra distante e indiferente. Joey, por el contrario, habla por ambos, deseando un hijo mientras su pareja se niega a imaginar una paternidad que lo confronte con sus propios traumas infantiles. Las heridas del pasado no sólo duelen, también silencian, bloquean y separan.

La tercera historia es la de Eliana y Mitch. Después de convivir un tiempo y separarse, tuvieron un hijo y reintentaron la relación. Eliana, con un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, se siente constantemente frustrada ante el desorden de Mitch. Él, criado en una familia donde los hombres no participaban en la crianza, no entiende la exigencia. Ella, que estuvo casada antes, carga con el miedo de fracasar otra vez. Él, con la resistencia a madurar bajo presión. En terapia se dan cuenta de que atacarse mutuamente sólo agrava el ciclo. ¿Puede un contrato de convivencia ayudarlos a encontrar el equilibrio?

La cuarta pareja, Casimar y Alexis, se ama profundamente, pero pelea con una ferocidad que asusta. Ambos vienen de infancias marcadas por abuso, abandono y pobreza. Alexis fue víctima de violencia sexual por parte de la pareja de su madre y su familia nunca lo protegió. Se disocia durante las peleas, olvidando todo lo que hizo y dijo. Aunque han logrado construir una vida económica y emocional juntos, los fantasmas del pasado aparecen cuando se sienten vulnerables. En el fondo, lo que se preguntan es cómo se ama a un sobreviviente.

Orna Guralnik es la psicóloga clínica y psicoanalista neoyorquina que dirige las sesiones de pareja. Su trabajo es impecable y lo acompaña todo el tiempo con sesiones de supervisión grupal e individual.

La terapia de pareja no sólo trabaja con lo que se dice, sino también con lo que no se dice. Escuchar activamente, identificar los contratos inconscientes, nombrar el trauma y establecer distinciones entre el presente y el pasado son tareas fundamentales. Muchas veces, el mayor enemigo del vínculo no es el otro, sino los miedos antiguos que se activan en la intimidad. Cuando amamos quedamos expuestos y para muchos, eso es lo más aterrador.

Psicoterapeuta sistémica y narrativa desde hace 25 años. Éste es un espacio para la reflexión de la vida emocional y sus desafíos.