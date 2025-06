Rechaza Sheinbaum redadas de migrantes

Francisco Cárdenas Cruz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara que tropas de la Guardia Nacional se trasladaran a Los Ángeles ante las protestas por redadas masivas de migrantes en esa ciudad –centenares de ellos mexicanos detenidos– la presidenta Claudia Sheinbam rechazó esa medida al señalar que no es con ellas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio sino trabajar en una reforma integral de ese problema.

En su gira de fin de semana por Puebla, sostuvo que las y los mexicanos que viven allá son mujeres y hombres de bien, honestos, no criminales, que migraron a ese país en busca de una mejor vida para ellos y sus famlias, muchos de ellos originarios de esa entidad, tantos que por eso, a Nueva York le dicen Puebla York, igual que Los Ángeles no sería lo que es si no fuera por los mexicanos que viven y trabajan allá.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después de que la Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos que estuvo en las elecciones del Poder Judicial de la Federación el domingo pasado, concluyera que con perfiles electos a través de “acordeones”, los juzgadores carecerán de legitimidad e independencia, el gobierno de México le envió una nota diplomática al secretario general, Albert Ramdin, acusando “injerencismo”.

Al mismo tiempo, dirigentes y legisladores del PAN, coincidieron en instar al gobierno a respetar y reconocer las observaciones de esa Misión que sostuvo que la elección judicial no fue transparente ni equitativa, por lo que pidió que el compromiso de México con los organismos internacionales y los derechos humanos, se refleje en acciones concretas.

A su vez, el diputado blanquiazul, Danel Chimal, urgió a la Secetaría de Relaciones Exteriores a tener tacto político al exponer posicionamientos sobre México frente al mundo, debido a que su labor es emitir posturas acordes al contexto internacional y el clima político del mundo ya que esa dependencia “no es un comité más de Morena”.

Mientras varios de sus colegas enfrentan reclamos por su desempeño o se ven envueltos en problemas y acusaciones ajenas a sus cargos, el alcalde del histórico municipio poblano de Zacapoaxtla, Margarito Rojas Parra, asistió el sábado a una comida ofrecida por sus habitantes para agradecerle la realización de obras ofrecidas en campaña.

Ilusos excandidatos a cargos de juzgadores en la elección judicial al solicitar al INE un recuento de votos, misma que fue rechazada de inmediato por no estar contemplada en la reforma al PJF, al igual que otras que lo están y fueron ignoradas.