Ovidio Guzmán empezó a cantar en Chicago

En Chicago, Ovidio “El Ratón” Guzmán se declaró culpable de 4 cargos ante la Corte de Chicago, Illinois, en Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, también habría aceptado pagar 80 millones de dólares como parte del acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Los cuatro cargos contra el líder del Cártel de Sinaloa están relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, incluyendo el tráfico de fentanilo.

Dos de los cargos incluyen sentencia de por vida; sin embargo, debido a que Guzmán López está en un acuerdo de cooperación con las autoridades, cuando llegue la audiencia para su sentencia (en seis meses), la fiscalia de Estados Unidos podría presentar una moción para que no se le condene a perpetua si éste continúa cooperando con las autoridades.

Los políticos de Morena están desesperados por encontrar culpables de la corrupción que se desato en la pasada administración, hace tres semanas, pensaron que Ernesto Zedillo era un buen sujeto para culpar de todo, pero rapido se les cayo la camapaña que intenataron hacer del expresidente priista.

Buscan tapar la corrupción guinda a como dé lugar. Y la desesperación viene porque de no haber cambio de última hora, se espera que la información que dio en Chicago, antes de la audiencia en la que Ovidio Guzmán López empezó a hablar de lo que menos quieren que diga en el oficialismo.

Y los enemigos políticos favoritos de esta cuarta transformación, ahora en su segundo piso son: el expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego y quien se ha convertido en el principal opositor contra quien el oficialismo de plano no ha podido, el dirigente Nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas.

No faltan los que opinan que esto último no significa que el expresidente Felipe Calderón haya salido de la mira de la presidenta Claudia Sheinbaum, solo que le dio un descanso porque a lo mejor ya se le hace que ha desgastado mucho la figura del michoacano; el tiempo pasa y cada vez le resulta más difícil a la jefa el Ejecutivo culpar de absolutamente todo a Calderón sin tocar la administración anterior a la presidenta, o sea, la de López Obrador, a quien por cierto, nunca ha dejado de decirle presidente.

Retomando, sobre el primero, lo que más resaltó es que todo indica tenía un pacto de impunidad ni más ni menos que con Andrés Manuel López Obrador, que durante todo su sexenio lo llamó “el licenciado Peña Nieto”, marcando su distancia y en la práctica, demostrando que por su parte, sí respetaría el aludido pacto.

Pero llegó a Palacio Nacional Sheinbaum Pardo y sintió que ella no debía respetar lo acordado por López Obrador. Raro, porque la jefa del Ejecutivo siempre responde presta a las órdenes de su maestro.

El caso es que ahogada por la dramática realidad que vive el país, se le hizo fácil echar mano del antecesor de su jefe, pero como dice Enrique Peña, que le demuestren lo que le achacan y ahí, habrá que ver cómo actúa esta errada y llamada cuarta transformación.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, aseguró que el nuevo cierre de la frontera con Estados Unidos a la exportación de ganado en pie, provocado por el brote de gusano barrenador, es resultado directo de la negligencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), encabezada por Julio Berdegué Sacristán. “Es inaceptable que la dependencia encargada de diseñar e implementar políticas para el desarrollo del campo mexicano sea hoy sinónimo de omisión e ineficiencia. La SADER no está resolviendo de fondo los problemas de los productores”, reclamó.

Añorve también cuestionó la falta de acción de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y de Juan Ramón de la Fuente, titular de Relaciones Exteriores. “En lugar de dar la cara, se dedican a festejar con anticipación, como si ya hubieran resuelto algo. Que se apliquen y asuman su responsabilidad. El país no necesita discursos, necesita decisiones de fondo y resultados”, sentenció.

Un reportero de la Cámara de Diputados, le comentó al coordinador de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal, sobre sus desencuentros con la gobernadora de Campeche Layda Sansores, “le ganaste a Layda, le preguntamos en corto, bueno, creo que al final de cuentas ejercí mi derecho a a mi privacidad, a que me respete.

En las preguntas y respuestas, le tocaron ese tema: si nos puede decir sobre el fallo de la Corte sobre un audio que dio a conocer la gobernadora de Campeche, de una conversación entre usted y el dirigente del PRI.

Bueno lo que puedo decir sobre mí, que soy el afectado, me siento tranquilo, la verdad es que no quiero profundizar de una diferencia que se presentó hace dos años, simplemente la justicia me asistió y no me interesa profundizar con una compañera del movimiento, no tengo comentarios, nunca hable con ellos, nunca hable con ningún ministro de la Corte, simplemente ejercí mi derecho interpuse un recurso, un amparo y me confirmaron en la Corte y creo que todos deberíamos ejercer sus derechos por la vía jurisdiccional cuando nos sintamos aludidos.

Nos dicen que en el gabinete de seguridad del Gobierno de México, se ha deslizado la idea de que la violencia que alcanzó la marcha contra la gentrificación tiene que ver con grupos de encapuchados insertados en la movilización con la finalidad de tensar la ya de por sí compleja relación con EU… Hasta el momento, nos comentan, se han identificado por lo menos a dos organizaciones políticas y una decena de actores presentes en otros movimientos para detonar la violencia, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. La hipótesis surge porque en la derecha estadounidense ya hay quien ve un parecido en las protestas del fin de semana con las de los Ángeles.

