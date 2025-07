› “Toda la pudrición”

Vaya declaración la que se aventó ayer José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente AMLO, nos comentan. “Ahí está saliendo todo, toda la pudrición”, dijo el funcionario cuando le preguntaron sobre la gestión del extitular de Seguridad Pública Hernán Bermúdez, sobre quien pesa una orden de aprehensión. Es sabido que Bermúdez trabajó para la administración anterior que también fue morenista, de ahí que muchas cejas se levantaran al escuchar los dichos del segundo a bordo del gobierno tabasqueño. Además Pepín, como también se le conoce, dio cuenta de que hay más órdenes de aprehensión contra otros personajes y sostuvo que se llegará “hasta donde se tenga que llegar, a tope; (porque) el compromiso de Javier May es con los ciudadanos no es con los delincuentes ni con la mafia”. ¿Qué irán a decir y a hacer los antecesores del actual gobernador? Pendientes.

› Rumbo al cónclave guinda

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO La provocación

Con varios pendientes por resolver, esta semana Morena estará perfilando la próxima reunión de su Consejo Nacional y, aunque abordará naturalmente temas partidistas, el halo de asuntos externos “calientes” estará presente, nos aseguran. En teoría se apresta a fortalecer su organización de cara a las elecciones del 2027, y a trazar una estrategia que incluirá la creación de una comisión evaluadora encargada de revisar los perfiles de quienes se incorporen a sus filas. Esa “Comisión NRDA”, como algunos la han bautizado, buscará impedir que ocurra lo que pasó con afiliaciones recientes que resultaron controversiales, entre ellas las de los Yunes y la de Alejandro Murat. El caso es que en estos días ronda el riesgo de señalamientos que se hagan desde EU, ya sea por testigos protegidos o por integrantes del propio gobierno trumpista. Así que esa situación rondará el cónclave guinda. ¿Qué pasará si algún morenista prominente requiere el arropo institucional? Atrentos.

› Contra “decisión unilateral”

Con la novedad de que expresidentes del INE y exconsejeros lanzaron una advertencia de cara al proceso de reforma electoral que, ha quedado claro, es el siguiente de la lista y el principal antes de que cierre este año. Y es que resulta que el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, entre cuyos integrantes están los expresidentes del IFE-INE Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés, advirtió que se debe garantizar la autonomía, imparcialidad y profesionalismo de los órganos electorales, además de fortalecer la representación proporcional. Esto último claramente no coincide con la propuesta que ha planteado la Presidenta Claudia Sheinbaum. De ahí que los ahora activistas o académicos pidan que la enmienda tenga como base el consenso de las fuerzas políticas y no la de una “decisión unilateral” del Ejecutivo y su mayoría legislativa “ilegal” en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

› Contra la violencia en Sonora

Y nos cuentan que ayer en Hermosillo, capital de Sonora, se realizó una marcha contra la violencia que, en esa entidad, quitó la vida a una madre y sus tres hijas, en un suceso que conmocionó no sólo a los sonorenses sino al país completo. En la manifestación participaron familiares de las víctimas y ciudadanos que se solidarizaron con ellos. Familias enteras alzaron su voz, nos comentan, para que las autoridades hagan ya algo para evitar la violencia que golpea a las infancias y a las familias en la entidad a cargo de Alfonso Durazo. “El feminicidio múltiple de las tres hermanas y su madre no es un caso aislado, es el resultado de la desprotección, del incumplimiento y falta de voluntad de las instituciones que deben garantizar la seguridad de las niñas, jóvenes y mujeres. Instamos al gobernador y al fiscal del estado a no enfocar su línea de investigación a un solo culpable y a no reproducir narrativas revictimizantes, ya que cargan la responsabilidad de las decisiones individuales de la madre como única explicación de los hechos lamentables”, acusaron. Ahí el dato.

› Menos preocupación

No ha dejado de llamar la atención que tras el más reciente amago arancelario de Trump, el de imponer 30 por ciento de gravámenes a México por no hacer “lo suficiente” en materia de seguridad en la frontera, no esté tan concentrado el pesimismo ni las inquietudes exacerbadas. Esto, sobre todo, entre el empresariado, que en otras ocasiones sí ha levantado la voz y salido a encomendarse a los buenos oficios de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Fue para muchos un respiro, nos comentan, que a pesar de que ahora la amenaza no es de tarifas del 25 por ciento, sino del 30 por ciento, la mandataria declarara el sábado que “nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros (cuatro secretarios de Estado que visitaron Washington), vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y llegar, por supuesto, a mejores condiciones”. Por lo pronto, el margen de maniobra para cualquier acción por parte del Gobierno de México es de dos semanas y media. Pues el plazo para que se aplique supuestamente el arancel es el 1 de agosto.

› La exigencia de regular la IA

Así que está creciendo el número de voces y gremios que protestan contra la falta de regulación de la Inteligencia Artificial. Hace apenas unos años había preocupación por la posibilidad de que este tipo de avances y las expresiones se concentraban en advertir lo que pasaría “en el futuro”. Lo anterior viene a cuento, porque ayer en el Monumento a la Revolución se dieron cita actores de doblaje, artistas, músicos y cineastas quienes ya no advierten riesgos sobre “lo que viene”, sino una realidad que ya está empezando a desplazarlos de espacios en los que se han desempeñado, en algunos casos, toda su vida profesional. Y llama la atención que den cuenta del atraso que llevan los diputados y senadores en la regulación de la IA, pues enumeraron al menos media docena de iniciativas que se encuentran durmiendo el sueño de los justos. Ojo, nos comentan, la IA no sólo sirve para improvisar discursos o para resumir iniciativas, como se ha evidenciado que la ocupan algunos legisladores. A profesionales de diversas ramas esa realidad ya los alcanzó y no de la mejor manera.