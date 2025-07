› Contra las salsas fecales

De destacar, nos hacen ver, la rápida respuesta que dio la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para atender el caso de la sanidad de los alimentos que se expenden en las calles de la Ciudad de México. Esto luego de que un estudio que académicas del Politécnico hicieron en las inmediaciones de estaciones del Metro diera cuenta de que, sobre todo en las salsas, se pueden encontrar bacterias nocivas para la salud. Tras darse a conocer esa información en estas páginas, Brugada anunció el inicio de una campaña y anoche la Secretaría de Salud capitalina, a cargo de Nadine Gasman, lanzó un comunicado en el que asegura haber hecho 546 visitas de verificación sanitaria y suspendido 26 locales. Nos hacen ver que si el dato se contrasta con los hallazgos del estudio la cifra se quedaría corta. Sin embargo, si tras la instrucción de la Jefa de Gobierno aprietan un poco el acelerador, estudios como los del IPN tendrán indicadores más favorables. Ahí el dato.

› Recupera Marina del Pilar varios millones

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO 15 días

Y fue el Gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila, el que consiguió que Banca Afirme restituyera al erario estatal 172 millones de pesos —123 millones originalmente retenidos en 2022, más los rendimientos generados desde entonces—, relacionados con el fallido proyecto de la planta fotovoltaica conocido como Next Energy. Dicha cantidad fue retenida como parte de un contrato que pretendía destinar recursos públicos para la construcción del proyecto de generación de energía, el cual, sin embargo, no contaba con las condiciones técnicas, legales ni financieras para ser viable. Fue la gobernadora, a través de su Consejería Jurídica, la que impulsó acciones legales para recuperar los millones. Lo cual al final logró. “Ni un solo peso del pueblo se va a perder. Lo que fue mal manejado por decisiones del pasado, hoy lo estamos corrigiendo”, destacó la mandataria.

› ¿Alianza MC-PAN en Nuevo León?

En la antesala de los comicios de 2027 y con la mirada puesta en 2030, no son pocos los que consideran que los ciudadanos están ante un escenario en el que aflora la falta de opciones. Así que quienes conocen cómo se mueve la política en entidades del norte del país, nos piden no perder de vista lo que ocurre en Nuevo León. Y es que resulta que la reciente reconfiguración política en el municipio de Guadalupe, donde regidores del PRI, PAN y PVEM se han sumado a las filas de Movimiento Ciudadano, pudiera no ser un hecho aislado. Nos cuentan que MC está abriendo sus puertas a liderazgos territoriales que, desencantados con estructuras que vienen operando desde hace años, buscan una nueva plataforma para hacer política. Teniendo este antecedente, nos comentan que si el PAN y MC, que han sido más bien rivales en los últimos tiempos, logran entenderse, por supuesto, sin pensar en fusionarse, podrían dar forma a una oposición distinta a la que hoy en día se está quedando corta de alcances.

› Pánico en BCS

Así que Baja California Sur, ese pequeño estado del que casi no se habla, ganó nuevamente espacios en los medios digitales y en las redes sociales ayer, debido al pánico que provocó una balacera junto a una escuela del municipio de Comondú, en plena ceremonia de fin de cursos. En un video se aprecia el momento en que un maestro grita: “Todos al suelo, nadie se levante”, mientras se observa los cuerpos de adultos y menores en el suelo, revueltos entre las sillas. Dicen los que saben que, este evento, que dejó como saldo un muerto, es el reflejo de la crisis de seguridad que se vive en el estado costero desde la llegada al poder del gobernador morenista Víctor Manuel Castro Cosío. Los tiroteos y los asesinatos son frecuentes, sobre todo, en el destino turístico de Los Cabos, en donde la desaparición de personas también va al alza. Sí, casi no se habla de Baja California Sur. Y cuando se habla, sólo es para reseñar un nuevo hecho de violencia. Uf.

› Vacío en Campeche

Nos comentan que el vacío de autoridad en Campeche se hace visible en el hecho de que, hasta el cierre de esta edición, el bloqueo a la carretera 180, en el tramo Ciudad del Carmen-Villahermosa, ya había rebasado las 50 horas, sin que el Gobierno estatal apareciera. Centenares de vehículos se encuentran varados desde hace más de dos días, sin poder avanzar ni retroceder, lo que ya empezó a provocar pérdidas importantes entre empresarios del sector turístico de Ciudad del Carmen, en donde el domingo se realizó una desangelada feria patronal, por falta de turistas, y de la industria petrolera, por la imposibilidad de transportar sus insumos. Hay quienes quisieran ver en Campeche la reacción inmediata que se presenta en otras entidades cuando ocurre una protesta que afecta gravemente a terceros. Pero en la entidad gobernada por Layda Sansores, la prioridad, nos dicen, es hostigar a los críticos con denuncias penales que se caen por su propio peso.

› Denuncia en el INE

A varios sorprendió lo que dieron a conocer ayer las consejeras del INE Dania Ravel y Carla Humphrey, respecto a que personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores vulneró la lista nominal de quienes participaron en el voto anticipado de la elección judicial del 1 de junio pasado. Resulta que de manera unilateral, sin avisar a las consejerías ni al Consejo General, fue agregado un listado de 25 personas para que pudieran emitir su voto, violando así el principio de definitividad, lo cual generó incertidumbre jurídica. Se trata de un asunto que no es menor pues, de acuerdo con la ley, sólo se pueden hacer adiciones a la lista nominal a través de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los consejeros se manifestaron porque se realicen las investigaciones correspondientes para que se deslinden responsabilidades sobre el tema.